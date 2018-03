El CBT s'encomana a l'èpica i no deixarà de creure fins el final

Les possibilitats de disputar el ‘play-off’ d’ascens a LEB són mínimes, però el somni és ben viu

Sis seguits

En el món de l’esport no hi ha res impossible. Si no, que ho expliquin a totes aquelles persones que han assolit fites que anys abans semblaven impensables i que, a dia d’avui, resulten fins i tot factibles per a molts professionals de l’esport.El Club Bàsquet Tarragona és una de les entitats que, precisament, s’havia acostumat a obrar gestes en les darreres temporades, a complir objectius inimaginables amb plantilles molt austeres ara s’enfronta a l’objectiu més complicat de tots. Les matemàtiques diuen que és possible, però la lògica apunta que no és factible que el club cebetista pugui disputar enguany el play-off d’ascens a LEB Plata.Sí que és cert que la ratxa dels cebetistes en els darrers partits a la Lliga EBA C-A és realment espectacular, però també ho és que estar a tres victòries de l’objectiu amb només cinc partits per disputar-se, és pràcticament una utopia.La situació del CBT és la següent: actualment és cinquè a la taula classificatòria, amb dotze victòries i nou derrotes, un triomf menys que el Coalci Club Bàsquet Sant Josep, que és quart; dos menys que el Bàsquet Girona, tercer; tres menys que el Vive-El Masnou Basquetbol, segon; i a quatre triomfs del líder, el Club Bàsquet Menorca.En EBA, els dos primers classificats del grup C-A disputen el play-off d’ascens de categoria contra els dos primers del grup C-B. D’aquests quatre equips, en surten tres que passen a unes fases finals, després de les quals ja es decideix qui ascendeix de categoria.El gran problema que afronta el CBT és que entre ells i l’objectiu hi ha tres equips, no només el Masnou, contra el qual els tarragonins tenen el bàsquet average guanyat després d’aconseguir la victòria a la seva pista aquest passat dissabte (64-70), en un duel en el qual els de Berni Álvarez van estar acompanyats de la seva afició en tot moment.Tot i això, el CBT sap que no té límits i que, tot i que la seva única esperança passa per esperar un miracle, aquest pot convertir-se en una realitat. Els de Berni Álvarez han guanyat els sis darrers partits en joc, protagonitzant una remuntada d’aquelles que només els equips grans són capaços de fer.El Masnou hauria de perdre tres enfrontaments i el Girona i el Sant Josep també haurien de punxar perquè el Club Bàsquet Tarragona tingués possibilitats d’aspirar a la segona plaça. Per tant, les opcions són poques ara mateix. Tot i això, el CBT ha apostat per no deixar de somiar i per intentar que, almenys, les possibilitats de disputar les eliminatòries d’ascens s’esvaeixin el més tard possible.Aquesta setmana, els de Berni Álvarez rebran al Mataró Parc Boet (novè classificat), en un duel que es disputarà dissabte, a partir de les sis de la tarda, al pavelló del Serrallo.