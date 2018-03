Arriba l'hora de Xavi Molina

La baixa de Fali per sanció obre la porta del canongí a la medul·lar, que competirà per un lloc amb Gaztañaga i Javi Marquez

Actualitzada 19/03/2018 a les 20:12

Xavi Molina té totes les paperetes per tornar a l’onze inicial del Gimnàstic de Tarragona. El capità del conjunt grana, que es va quedar fora de la llista del passat diumenge contra el Córdoba per decisió tècnica, no només té opcions de reaparèixer a la convocatòria, sinó també de fer-ho a l’onze inicial.Fali va veure aquest diumenge la desena cartolina groga en el que va de temporada. Cal recordar que també compten les que li van mostrar vestint la samarreta del Barcelona B, equip amb el qual va jugar fins a finals de gener. Per tant, el centrecampista haurà de descansar i deixar el seu lloc a un altre company.Sense Fali, són moltes les possibilitats que té actualment Nano Rivas, entrenador grana, per ocupar la posició de centrecampista defensiu. Jon Gaztañaga, que no ha estat fi al llarg de la temporada però que va ratllar a un bon nivell contra el Granada en la victòria grana al Nuevo Los Cármenes, seria una opció. Però la que més pes està cobrant és la de Xavi Molina, per diversos motius.El futbolista de la Canonja no va entrar a la convocatòria contra el Córdoba per decisió tècnica. És una decisió que es pot entendre pel fet que Nano tenia a la seva disposició a tots els jugadors de la plantilla, i és molt complicat poder fer una convocatòria en condicions sense deixar a algun pes pesat fora. A més, sent, un defensor, Molina té menys opcions que els atacants de ser d’entre els divuit escollits. Igual que la resta de defensors.Molina no va acabar la setmana al cent per cent físicament, i aquesta podria ser la causa per la qual finalment Nano es va decidir per Suzuki a la convocatòria. Tot i això, cal deixar ben clar que l’entrenador grana confia plenament en el de la Canonja, i sap que és un jugador que tindrà molt de protagonisme en el que resta de temporada.Pel que fa a les opcions de jugar aquest diumenge a Alcorcón, Molina és el principal candidat a suplir a Fali perquè és, de tots els jugadors que hi ha a la plantilla, el que més s’assembla, juntament amb Gaztañaga, al valencià. Recupera pilotes com ningú, guarda la posició sempre que se li demana i s’esforça com el primer. No hi ha cap futbolista que, en el centre del camp, pugui rendir millor.Tenint en compte que Julio Pleguezuelo i César Arzo seran titulars a l’eix de la defensa, on s’han consolidat en les darreres jornades, Xavi Molina apunta a ser el titular per davant d’ells en un 4-4-2 on un futbolista entre Javi Márquez i el propi Gaztañaga el podrien acompanyar. Si fos Márquez, significaria que l’equip, a Alcorcón, busca una sortida de pilota més fluïda. Si l’escollit fos Gaztañaga, voldria dir que Nano Rivas està intentant confeccionar un centre del camp de contenció, molt sòlid, i sense fissures. Encara queda tota la setmana d’entrenaments per saber què decidirà Nano.