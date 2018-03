Sevilla Atlético. Lorca, Cultural Leonesa i Córdoba baixaran a Segona B, segons els lectors

Diari Més va proposar una enquesta la setmana passada amb nou possibilitats, entre elles Nàstic i Reus

Actualitzada 19/03/2018 a les 11:29

Sevilla Atlético, Lorca, Cultural Leonesa i Córdoba. Aquests són els quatre equips que baixaran a Segona Divisió B aquesta temporada, segons les votacions que han realitzat els lectors de Diari Més.Durant els set dies de la setmana passada, tots els lectors que han pres part a l'enquesta han pogut escollir entre els nou equips que hi havia a la part baixa de la taula classificatòria. Els quatre abans esmentats són els que han rebut més votacions, en l'ordre enumerat en l'article.El primer equip que se salvaria de tots els implicats en la zona baixa seria l'Alcorcón, seguit de Reus, Barcelona B, Almeria i Nàstic. O sigui, que, dels nou últims classificats, el Reus seria el sisè que menys opcions tindria de baixar, segons el lector, i el Nàstic el novè.Cal recordar que tant el Reus com el Nàstic han caigut derrotats en la jornada d'aquest cap de setmana i que, per exemple, el Córdoba, que els lectors donen per descendit, va guanyar diumenge al Nou Estadi.CLASSIFICACIÓ D'EQUIPS QUE BAIXARIEN A SEGONA B1 Sevilla Atlético2 Lorca3 Cultural Leonesa4 Córdoba5 Alcorcón7 Barcelona B8 Almería