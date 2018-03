Nano Rivas: «Si dic el que penso de l'àrbitre, em busco un problema»

L’entrenador del Nàstic es mossega la llengua a mitges en parlar de les decisions arbitrals

Actualitzada 18/03/2018 a les 21:23

Nano Rivas, entrenador del Nàstic de Tarragona, va valorar després del partit que el seu equip va alternar bons moments amb d’altres no tan positius. Concretament, va destacar que «a la primera meitat ens ha costat entrar en el partit i, després de la lesió de Reyes ens hem refet. A la segona meitat hem estat superiors, hem arribat, hem fet l’esforç per donar-li la volta a la situació, i l’únic que els puc dir als nois és que hem de seguir».Com no podia ser d’una altra manera, va ser preguntat per l’actuació arbitral, de la qual va mossegar-se la llengua a mitges: «Si dic el que penso, potser em busco un problema. Ara, he de recuperar als meus jugadors, que és l’important». Insistint sobre les decisions del col·legiat i dels dos jutges de línia, que van ser absolutament determinants en el resultat, va deixar clar que «prefereixo no comentar el tema dels àrbitres, no és el dia. Ho heu vist i ells, si analitzen el partit, ho veuran també». De fet, Nano va anar més enllà i, en ser preguntat per quants partits guanyaria el seu equip d’aquí a final de temporada si gaudís d’arbitratges com els del Córdoba, va sentenciar que «en guanyaria uns quants. No sé, això crec».Sobre el partit, va deixar clar que «no hem merescut perdre» i es va lamentar per la derrota perquè «em fa mal per tothom, per la gent que ha vingut al camp i per l’esforç dels jugadors».