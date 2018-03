El Nàstic busca una victòria contra el Córdoba al Nou Estadi (18 hores) que el deixi a set punts del descens

Álvaro i deu més

Són molt més que tres punts. Ara, toca fer bona la victòria a Granada de la setmana passada, amb un triomf contra el Córdoba que allunyi definitivament al Gimnàstic de Tarragona de la zona de descens a Segona Divisió B.No és un partit més per als de Nano Rivas. És «El partit». La Cultural y Deportiva Leonesa va perdre ahir a casa contra el Cádiz, i marca el descens, amb 32 punts. L'Alcorcón, que guanyava a Lugo, es va deixar remuntar i va caure 2-1 a territori gallec. És divuitè, amb 32 punts. I, el dissetè, és un Nàstic que, amb 36, si guanya, com a mínim passarà a un Barcelona B que només va ser capaç d'empatar a Lorca i que s'ha quedat amb 37 punts. Per tant, millor oportunitat impossible per dir adéu a la zona baixa.Però no serà senzill, ja que, al davant, els de Nano hi tindran un dels equips més en forma de la categoria, un Córdoba que, de la mà de José Ramón Sandoval, ha guanyat els tres darrers partits de forma consecutiva i s'ha enganxat a la Lliga. Té 28 punts, i dista a set de la permanència.El Nàstic, però, ha de mirar-se a ell mateix, i, si busca a fons, veurà que no hi ha excuses per no guanyar el partit. L'entrenador té tota la plantilla disponible, s'esperen entre 8.000 i 9.000 persones al Nou Estadi i, a més, la victòria a Granada serveix per omplir de moral a un equip que sap que, a partir d'ara, només pot mirar a dalt.No hi ha cap excusa perquè Álvaro Vázquez, segurament un dels millors, o el millor, jugador de Segona A, no sigui titular aquesta tarda. Ell i Barreiro haurien de ser els davanters titulars, en un 4-4-2, o 4-2-4, com se li vulgui dir, on Tete Morente i Omar seran els extrems.En el centre del camp, Fali estarà acompanyat, segurament, de Javi Márquez, amb què Gaztañaga, que va ratllar a un bon nivell a Granada, haurà de tornar a esperar des de la banqueta. La defensa, en principi, no haurà de variar: Kakabadze, Pleguezuelo, Arzo i Abrahám. Tejera torna després de sanció, i Djetei i Dumitru, després de recuperar-se de sengles lesions.Nano no ha ofert la convocatòria, amb què, fins una hora abans del partit, serà una incògnita saber quins són els divuit escollits.