L'afició esclata contra la maledicció de l'Estadi

El director esportiu i la plantilla van ser el blanc de moltes de les crítiques dels aficionats que van acudir al camp

Actualitzada 18/03/2018 a les 22:28

L’afició ja està farta. Farta de perdre al Nou Estadi (ja van deu derrotes). Farta de veure com el seu equip és incapaç de reaccionar a un resultat advers. I de més coses, segur.Per aquest motiu, ja a la primera meitat, quan el Nàstic va jugar pitjor, va deixar clar que no li agradava el que estava veient. Alguns xiulets, tímids, es van colar per les graderies, més plenes de l’habitual. I és que l’afició havia fet cas, a mitges, a la crida del club per omplir el camp. Ara bé, tenint en compte els resultats que s’estan donant a casa, tampoc està malament poc més que mitja entrada.Ara bé, quan va acabar el partit, o quedava poc, el malestar per part de l’afició va anar cap a una persona: Emilio Viqueira. Alguns aficionats, no una majoria, van demanar la dimissió del director esportiu del Nàstic. Entenen que la planificació de la temporada, tot i els grans reforços realitzats en el mercat d’hivern, ha estat insuficient.Però la majoria de crits van anar destinats als jugadors. «Jugadors, mercenaris» va ser un càntic que es va escoltar força al Nou Estadi, sobretot quan el duel va acabar. La segona part del Nàstic va ser bona, i els fitxatges del mercat d’hivern són més que acceptables. Però, al final, els resultats són els que manen.Per altra banda, les penyes van organitzar durant el matí un vermut solidari a favor de l’Associació Niemann Pick, que va donar el tret d’inici a les onze del matí i durarà fins a les quatre de la tarda, davant del pavelló del Nàstic. Va ser hores abans de l’inici del partit, i l’acte va servir per fer caliu abans del duel.Javier Galera, nen que pateix aquesta malaltia, ha estat gran protagonista a la cita, la qual està resultant un èxit, ja que desenes de persones hi han participat, més d’un centenar.