Èxit absolut en el vermut al Nàstic a favor de Javier Galera

Molt d'ambient, amb música i menjar per a tothom

Actualitzada 18/03/2018 a les 14:18

Les penyes del Nàstic han organitzat aquest diumenge al matí un vermut solidari a favor de l'Associació Niemann Pick, que ha donat el tret d'inici a les onze del matí i durarà fins a les quatre de la tarda, davant del pavelló del Nàstic. Cal recordar que a les 18 hores arrencarà el Nàstic-Córdoba i que aquest vermut servirà per fer caliu.Javier Galera, nen que pateix aquesta malaltia, ha estat gran protagonista a la cita, la qual està resultant un èxit, ja que desenes de persones hi han participat, més d'un centenar.Estarà amenitzat per Dj Benji, La Klave, Vergüenza Ajena i es vendran samarretes de la Fundació Niemann Pick a sis euros. A banda, se sortejaran tres samarretes oficials del Nàstic.