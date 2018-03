De traca i mocador

El Nàstic torna a caure després d’un partit més que acceptable i d’un nefast arbitratge que condiciona clarament el resultat

Actualitzada 18/03/2018 a les 22:16

El gol anul·lat

L’última bala

Nou partit al Nou Estadi, i nova història. El Nàstic ja s’ha acostumat a comptar les seves cites a Tarragona amb derrotes. No hi ha manera.Aquesta vegada, va ser el Córdoba el que es va emportar els tres punts. De forma merescuda? Segurament és discutible, ja que l’àrbitre va tenir molt a veure en el resultat, i el Nàstic en va sortir molt perjudicat. El que sí que està clar és que els tarragonins van tenir més d’una hora per, com a mínim empatar, després del gol inicial dels andalusos, i no en van ser capaços.No va oferir gaire sorpreses l’onze de Nano Rivas. De fet, el tècnic no va variar ni una engruna el sistema amb què va aconseguir els tres punts al Nuevo Los Cármenes de Granada el passat diumenge. 4-4-2, o 4-2-4, com se li vulgui anomenar. És igual. Dos extrems oberts, com Tete i Omar, dos puntes, com el ben tornat Álvaro Vázquez i Manu Barreiro, i dos centrecampistes, centrals, un més ofensiu, com Javi Márquez, i un altre de contenció, com ho és Fali. Més ofensiu, impossible.Un entrenador pot plantejar millor o pitjor un partit, un futbolista pot tenir una errada en defensa o fallar un gol cantat. En aquests casos, una directiva pot rellevar a un tècnic, o un tècnic pot enviar a un jugador a la banqueta o no convocar-lo. Però quan no s’hi pot fer res és quan un àrbitre es carrega un partit, i més encara de la manera que ho va fer el manxec Isidro Díaz De Mera Escuderos.És cert que el Nàstic va tornar a patinar en els primers 45 minuts, que després d’un bon quart d’hora, va tornar a fer aigües, però també ho és que no és admissible que el rival et marqui un gol amb quatre jugadors en fora de joc i que tu marquis un gol legal i que la jutge de línia aixequi el banderí perquè l’àrbitre anul·li un golàs a Kakabadze. Inadmissible, però així va succeir.No va començar malament el Nàstic. De fet, ho va fer bé, intentant arribar a dalt mitjançant la creació del joc, però amb un Javi Márquez massa accelerat, que va veure la cartolina groga abans del quart d’hora, i que va jugar la resta del temps massa condicionat. Als deu minuts, però, podria haver-se avançat el Nàstic mitjançant una mitja xilena de Pleguezuelo, que va rematar mentre queia a l’àrea. No estava malament el Nàstic quan, precisament, Márquez va cometre una falta que li hauria d’haver significat la segona groga i la consegüent expulsió. No li van mostrar, però, la cartolina.La va demanar Reyes qui, tot i que minuts després marxaria lesionat, havia de ser protagonista. Centrada tèbia, molt lenta per ser exacte, i arriba Aythami per afusellar, de cap a Dimitrievski. El problema és que, a banda del golejador, hi havia tres futbolistes més en clar fora de joc. 0-1, però el marcador no s’hauria d’haver mogut.Va mig despertar el Nàstic qui, va perdre el control del joc, però va suplir aquesta mancança amb arribades a porteria, com la voleia de Fali, en el 35’, que va marxar per sobre del travesser de Kieszec. Per cert, un Fali que al final de la primera meitat va veure una cartolina, necessària, i que significava la desena de la temporada. Per tant, no podrà jugar a Santo Domingo i es perdrà el duel contra l’Alcorcón del pròxim diumenge.Qui vulgui assistir a una jugada d’aquelles que es quedin a la retina, que torni a visionar el partit a partir del minut 41 i durant uns segons. El que va fer Kakabadze és digne d’un Déu. O encara més, digne del mateix Messi. Acció per la dreta on va marxar de tots els jugadors possibles, els va tornar bojos de la major forma possible, amb driblings impressionants (no és la primera vegada que meravella aquest jugador). A més, va ser generós en servir l’esfèrica a Barreiro, qui li va tornar, i el lateral va afusellar Kieszek. El problema és que el jutge de línia i l’àrbitre van decidir que aquella meravella quedés en res i que no pugés al marcador.Com manava el resultat, va ser el Nàstic l’equip que va anar a pel triomf a la segona meitat. Això sí, amb més cor que cap, sense l’ordre que tot entrenador voldria. I ho va fer amb Sergio Tejera al camp, ja que Javi Márquez es va quedar al vestidor. Amb l’àrbitratge del manxec, millor prevenir que no pas haver de curar.La sort no estava del tot al costat d’un Nàstic que, a més, es va trobar amb la fusta. Va ser en el 51’, quan Manu Barreiro va rematar al pal una gran centrada, molt mesurada i des de la dreta, de Tete Morente. El gol es mastegava, i Nano va decidir, a mitja hora del final, donar entrada a Dumitru Cardoso per Omar. El canari no va tenir el seu millor dia, i el tècnic grana volia aprofitar aquesta electricitat que ofereix l’ex de l’Alcorcón. Amb ell al camp, a punt va estar de marcar Pleguezuelo que, en un córner, va pujar a rematar, va veure com, en una acció assajada li arribava la pilota rasa, però va disparar als núvols. El Nàstic no sabia què més fer per trobar el marc rival.Nano se la va jugar a un quart d’hora de finalitzar el partit. Tot just Tejera, que havia estat desconnectat durant gran part dels minuts que va estar sobre la gespa, apàtic fins i tot, va veure la groga. Llavors, el tècnic va aprofitar l’aturada per donar entrada a Uche per Fali, deixant a Tejera com a únic migcampista, amb cartolina, i amb fins a cinc davanters per davant d’ell.Era el tot o el res, i el Nàstic va posar tota la carn a la graella. Dumitru, en el 84’, va gaudir d’un gran remat que va obligar a volar a Kieszek, qui va desviar l’esfèrica a córner. Tornava a topar el Nàstic amb moltes circumstàncies que l’impedien tornar a somriure a un Nou Estadi que va veure com Sergi Guardiola marcava el segon i sentenciava completament. En una acció aïllada, Sergi Guardiola es va quedar sol davant de Dimitrievski, i el segon màxim artiller de la categoria no va fallar. Va anotar el seu dissetè gol, i va provocar que el camp embogís contra el seu propi equip.FITXA TÈCNICANàstic. Dimitrievski, Kakabadze, Julio Pleguezuelo, Arzo, Abrahám Minero, Omar Perdomo (Dumitru Cardoso, 61’), Fali (Uche, 76’), Javi Márquez (Sergio Tejera, 46’), Tete Morente, Álvaro Vázquez i Manu Barreiro.Córdoba. Kieszek, Loureiro, Quintanilla, Aythami Artiles, Javi Galán, Aguza (Fernández, 76’), Edu Ramos, Jovanovic (Álex Vallejo, 61’), Reyes (Alfaro, 40’), Narváez i Sergi Guardiola.Gols. 0-1, Aythami Artiles (26’); 0-2, Sergi Guardiola (86’).Àrbitre. Isidro Díaz de Mera Escuderos (Castilla-la Mancha). Va mostrar la targeta groga als locals Javi Márquez, Arzo, Fali, Sergio Tejera i Juilio Pleguezuelo; i als visitants Quintanilla, Javi Galán (2, 91’) i Sergi Guardiola .Incidències. El Nou Estadi va acollir 7.247 espectadors.