Càstig massa injust a Vallecas

El CF Reus millora la seva versió com a visitant però no pot evitar caure contra un Rayo letal en atac (3-2)

Actualitzada 18/03/2018 a les 18:29

Reacció i delícia de Miramón

Domini amb càstig

El CF Reus tenia un partit molt més que difícil per tal d’intentar redreçar el rumb fora de casa, on no aconsegueix donar continuïtat a les bones actuacions a l’Estadi. El Rayo rebia els roig-i-negres en una clara dinàmica ascendent i amb els futbolistes més ofensius ben entonats. Contra els reusencs, de Tomás ha evidenciat per què és un dels millors golejadors de la competició. A més, el Rayo ha sapigut treure suc de tres jugades totalment fortuïtes: un regal de Lekic, una falta inexistent i una pilota morta dins l’àrea.En els primers minuts de l’enfrontament, el Rayo ha deixat clar que volia dominar el partit. Control, possessions llargues i pressió després de perdre la pilota que dificultava al CF Reus sentir-se còmode sobre la gespa de vallecas. Als nou minuts, una centrada enverinada d’Embarba ha obligat a Badia a posar la punta dels dits i evitar que de Tomás obrís la llauna. De nou, els dos mateixos protagonistes s'han trobar al minut 16’, però de Tomás es trobava en fora de joc quan ha tocat la pilota.El Reus aconseguia plantar cara i aguantar els intents de domini dels locals. La primera aproximació perillosa ha arribat al 25’, després d’una jugada combinativa molt bona que Miramón ha culminat amb una centrada-xut que Alberto ha atrapat sense problemes. Mica en mica el partit s'ha anat estirant, amb tots dos conjunts arribant a l’àrea rival, tot i que sense perill clar. El domini el posava un Rayo que, al minut 32’, ha aprofitat una errada de Lekic. El serbi ha baixat a rebre la pilota però, davant la bona pressió local, l'ha donat enrere gairebé sense mirar. Raúl de Tomás, que ja s’havia quedat amb la mel als llavis en dues ocasions, ha convertit el regal en el primer gol del partit, batint Badia amb un molt bon xut després de l’assistència de Lekic.El conjunt roig-i-negre volia que Vallecas fos un punt d’inflexió i millorar les seves prestacions com a visitant. Olmo era un dels futbolistes que més clar ho tenia. Després de la diana inicial dels madrilenys, el conjunt català no s'ha arrugat. Al minut 34’, el capità del Reus ha igualat la balança. Després d’una pilota lluitada per Querol i rematada per Lekic, Olmo ha esperat el refús del porter local al segon pal per empènyer la pilota.Gràcies a la igualada, el conjunt dirigit per Aritz López Garai ha aixecat la cara i ha discutit el domini al Rayo. Els minuts del primer temps han anat caient sense que cap dels dos conjunts fos mereixedor d’una segona diana. Els locals mantenien les xifres de possessió per sobre les visitants, però mica en mica s’anava aigualint el seu bon inici.Al fil del descans, l’àrbitre s'ha inventat una falta molt rigurosa de Juan Domínguez. La pena per al CF Reus era un caramel per al Rayo. La falta, propera a la mitja lluna de la frontal, una mica escorada a la dreta de l’atac, prometia molt per als locals. Raúl de Tomás, igual que havia fet amb la passada de Lekic, ha aprofitat el regal de l’àrbitre. Xut impecable, impossible per a Badia, que ha suposat el 2-1 per al conjunt madrileny.Garai ha mogut fitxa al segon temps, sacrificant a Menéndez per Campins i enviant Miramón al lateral esquerre. El futbolista aragonès, jugant en camp contrari, ha posat sobre la gespa la seva carrera com a interior. Enganxat a la línia de calç actuant, gairebé, com un migcampista més, dotant al Reus d’una arribada en zona ofensiva que havia trobat a faltar en el primer temps. Miramón ha demostrat que es troba del tot recuperat amb centrades i pilotes molt interessants que han dificultat la feina a la defensa. Al 55’, ha engegat el seu motor al mig del camp, ha sortejat rivals mentre traçava la diagonal cap a la frontal de l’àrea i, un cop a la corona, ha enviat un míssil impossible per a Alberto. Miramón s'ha estrenat com a golejador amb el CF Reus amb una diana plàstica i per guardar a la videoteca.L’empat a dos gols ha donat ales al CF Reus, que ha crescut i ha tornat a oferir els millors minuts de futbol de l’enfrontament. Fran Carbia ha deixat el seu lloc a Guzzo per a que aquest es sumés a Juan Domínguez i Ledes per dominar la pilota al centre del camp i desarticular el Rayo. En certs trams, el matx ha recordat al de la jornada anterior, a l’Estadi, contra el Huesca. Els homes de Garai movien la pilota en camp contrari amb molta calma, desprenent una sensació de domini que enorgullia tot un club davant un Rayo obligat a recular i a centrar esforços en defensar.Lekic s'ha volgut treure l’espina del primer gol local amb una rematada al 72’ que, amb massa potència, ha marxat fregant el pal. Yoda ha volgut engegar la moto a l’extrem dret, Juan Domínguez ha tornat a ser omnipresent al mig del camp i Querol ha incordiat a la defensa pressionant la seva sortida de pilota. Fins que s'ha trencar i ha demanat el canvi.El Rayo ha aconseguit espolsar-se el domini del Reus i equilibrar la balança. Tot i no tenir tant la pilota com els roig-i-negres, els madrilenys han fet bona la gran qualitat dels seus futbolistes. De Tomás no n'ha tingut prou amb dos gols. Al 88’, ha aprofitat una pilota morta després d’un refús de Badia per fer un 3-2 del tot injust i massa dolorós per al CF Reus. En un dels millors partits dels roig-i-negres com a visitants, el futbol ha fet lluïr aquella faceta més amarga. La pilota no entén de justícia.