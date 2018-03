Amb Javi Márquez i Álvaro com a novetats al Nàstic

Gaztañaga i Uche tornen a la banqueta; Xavi Molina, fora de la convocatòria

Actualitzada 18/03/2018 a les 17:15

L'onze que presenta aquesta tarda Nano Rivas és clarament ofensiu i també el més lògic tenint en compte que dues de les estrelles de l'equip, com són Javi Márquez i Álvaro Vázquez, estan al cent per cent.El centrecampista entra a la titularitat deixant a la banqueta a Gaztañaga i, el punta, a Uche, formant un onze temible i amb tots els arguments per sumar avui els tres punts.Qui s'ha quedat fora de la convocatòria és Xavi Molina, qui ha deixat el seu lloc a Suzuki a la banqueta. Unes molèsties patides durant l'entrenament de divendres podrien ser la causa.Dimitrievski segueix sense discussió sota pals i, en defensa, es mantenen Julio Pleguezuelo i César Arzo a l'eix. A les bandes, Otar Kakabadze i Abrahám Minero.En el centre del camp, Fali i Javi Márquez, amb Omar per banda dreta i Tete Morente a l'esquerra. A dalt, Barreiro i Álvaro.