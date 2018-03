El Club Rugbi Tarragona organitza la 14a Trobada d'Escoles

10 clubs de rugbi catalans han portat prop de 344 jugadors a les instal·lacions esportives de la laboral

Actualitzada 17/03/2018 a les 14:11

El Club Rugbi Tarragona ha organitzat aquest matí la 14a Trobada d’Escoles de Rugbi. Enguany han participat fins a 10 escoles d’aquesta competició esportiva. Un total de 334 jugadors i 70 tècnics acompanyats per les seves famílies. Les escoles han portat jugadors de les categories sub6 fins a la sub12 i s’han dividit en tres camps per a realitzar els partits amistosos.Els voltors també han pensat en els acompanyants dels i les esportistes i han dedicat una zona d’oci amb inflables, tallers de maquillatge i una classe de zumba. A més, un cop finalitzats els partits, la colla Jove Xiquets de Tarragona ha construït diversos castells i hi ha hagut una batucada. Tot això mentre el club tarragoní oferia el dinar a tota la resta d’escoles convidades.