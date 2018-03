Paradistes i Ajuntament consensuen la reformulació del Mercat Central

L’equipament rep l’informe encarregat a l’Institut de Mercats de Barcelona i s’obre a propostes sobre horaris o ordenació d’espais

L’atractiu de productes de Km 0

El Mercat Central ha començat a traslladar a la realitat la voluntat, comuna entre paradistes i Ajuntament, de replantejar el format per rellançar-lo i adaptar-ne l’activitat als temps actuals. Aquesta s’havia fet pública a l’abril de l’any 2016 a través de l’encàrrec, per part de Reus Mobilitat i Serveis, de dos estudis comercials a l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona. Amb una inversió total de 36.000 euros, un d’ells anava adreçat al Mercat Central i l’altre, al del Carrilet, que esgotarà les concessions vigents el proper 2019. Un cop amb l’informe de conclusions i propostes a les mans, ambdues parts han mantingut en els darrers mesos un seguit de trobades on s’ha posat damunt la taula la revisió de l’horari d’obertura al públic o la reordenació d’espais dins l’equipament del carrer Sardà i Cailà. L’Ajuntament té clar que únicament aplicarà algun canvi sobre el model actual del Mercat Central si el global dels paradistes així ho volen i que qualsevol mesura que prosperi en aquest sentit ho haurà de fer sempre sota la premisa del consens. També que les iniciatives que s’acordin aniran materialitzant-se «de manera imminent».En aquest sentit, la regidora de Projecció Econòmica, Montserrat Caelles, explica que «tots som molt conscients que s’ha de fer un replantejament» perquè «el Mercat Central té moltes possibilitats, ens dóna un valor molt important com a ciutat i hi hem d’apostar». El fet de dur-lo a terme, «ha de passar per converses amb la junta i els paradistes», les quals es programen amb la finalitat de «determinar quines accions fer al Mercat Central perquè estigui cada vegada més adaptat als hàbits de consum de la ciutadania i perquè sigui el més atractiu possible també per als turistes que vulguin veure i adquirir, o en un moment donat fins i tot tastar allà mateix, productes de proximitat».Caelles insisteix que «estem molt centrats en un pla de dinamització i en treballar conjuntament amb els paradistes per intentar incrementar al màxim les opcions del mercat». I que tot plegat queda emmarcat «en la dinàmica de l’Agència Reus Promoció, posant en valor el territori i el Km 0, amb el mercat com al millor aparador per a aquest producte». Les directrius principals del replantejament, «gairebé les marquen més els qui es posen rere el taulell que no nosaltres, que tenim un paper més d’acompanyament pràcticament» perquè «al mercat hi ha uns operadors que gestionen aquesta activitat econòmica i qualsevol mesura de dinamització, canvi d’horari, reubicació d’espais, campanya publicitària... no l’entendríem si no és en un consens amb ells».En relació als terminis, i tenint en compte que al Mercat Central el venciment de les concessions no es donarà fins l’any 2041, «no hi ha una calendarització que ens marqui cap data però sí que nosaltres mateixos ens anem posant reptes a tirar endavant i estem alineats, també en això, amb la voluntat dels paradistes». Per això, «en breu» es donaran per tancades les primeres novetats. L’informe de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona per al Mercat Central –igual com per al del Carrilet–, incloïa propostes de reordenació comercial, l’avaluació del mix, actuacions sobre parades buides, la millora dels serveis i dels horaris i indicacions sobre la gestió i la viabilitat d’introduir nous formats.