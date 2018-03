Nano Rivas: «Guanyar seria important per a la permanència»

El Nàstic jugarà aquest diumenge a casa contra el Còrdova, a les 18 hores

El tècnic del Gimnàstic de Tarragona, Nano Rivas, s'ha mostrat convençut que guanyant el Còrdova aquest diumenge seria fer un pas «important» per obtenir la permanència una temporada més.«Si no aconseguim la victòria encara tenim marge i partits», ha matisat Rivas, que espera comptar amb una gran entrada al Nou Estadi per donar suport a un equip que ha mostrat la seva millor cara quan ha jugat fora del seu feu.El Nàstic té per primera vegada aquesta campanya tota la plantilla disponible. «Tindrem molta varietat i opcions, però s'hauran de quedar fora molts jugadors importants», ha explicat Nano Rivas, que creu en la seva plantilla i que espera que el Nàstic aconsegueixi una segona victòria consecutiva per allunyar-se més de la zona de descens.«El Còrdova ens ocupa, no ens preocupa», ha sentenciat el tècnic del conjunt tarragoní, que no tem la bona dinàmica de l'equip andalús, encara que si que espera que sigui un dels partits més «difícils» del que resta de temporada.