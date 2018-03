Nano afronta el beneït problema d'escollir entre tota la plantilla

Tejera torna després de complir sanció i Djetei i Dumitru ja estan recuperats de les seves respectives lesions

Actualitzada 15/03/2018 a les 17:49

Nano Rivas té a tots els jugadors de la plantilla disponibles de cara al duel que haurà d’afrontar diumenge al Nou Estadi contra el Córdoba.L’entrenador, després de veure com se li buidava la infermeria, no té cap jugador lesionat i, a banda, no hi ha cap sancionat. El problema per a ell, beneït problema, no serà tan sols el d’escollir els onze futbolistes que saltaran a la gespa, sinó triar els divuit jugadors que entraran a la convocatòria, ja que set s’hauran de quedar fora per decisió tècnica.Tornaran a l’equip per lesió Dumitru Cardoso i Mohammed Djetei, ja completament recuperats de les seves respectives lesions i, a més, Sergio Tejera, que no va jugar a Granada per sanció, també està disponible per a Nano.