El Nàstic rebrà al Córdoba amb el record de l'1-5 aconseguit a l'anada

Dos doblets d'Uche i de Barreiro i una diana de Tejera van sentenciar als cordovesos

Actualitzada 15/03/2018 a les 17:44

Segurament, ha estat el partit que li ha sortit més rodó al Nàstic en el que va de temporada. Partint d’una bona seguretat defensiva, el Nàstic va encendre la piconadora i, el 15 d’octubre del 2017, va golejar al Córdoba (1-5) amb Rodri a la banqueta.El Nàstic va plantejar un partit d’aquells que surten poques vegades a la vida, però que va comptar amb la complicitat d’un Nuevo Arcángel que es va posar en contra del seu equip i, d’aquí la importància que té per al Nàstic que l’afició estigui amb ells aquest diumenge.Dos gols d’Uche en el primer quart d’hora van ser contrarestats per Sergi Guardiola. A la a segona meitat, gol de Sergio Tejera en el 79’ i doblet de Barreiro al final per rematar la feina.