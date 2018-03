Andreu: «A partir de diumenge, les coses al Nou Estadi seran diferents»

El president del Nàstic aposta per una victòria contra el Córdoba amb un camp ple que signifiqui un canvi de dinàmica total a casa

Actualitzada 15/03/2018 a les 17:36

Una entrada per una compra

El Consell d’Administració del Nàstic vol que aquest diumenge sigui un punt d’inflexió pel devenir del primer equip. No volen més ensopegades a casa, i menys encara contra un Córdoba que podria ressuscitar i posar als tarragonins en un autèntic problema si aconsegueix tornar a terres andaluses amb un resultat positiu.Per aquest motiu, el màxim responsable de l’entitat, Josep Maria Andreu, ha fet una crida als seus perquè els jugadors se sentin completament recolzats i tinguin més opcions de derrotar al Córdoba, en el partit que arrencarà a les sis de la tarda.Per a Andreu, és bàsic i fonamental comptar amb un Nou Estadi ple a vessar, ja que els jugadors així ho reclamen. Tete morente, en una entrevista publicada ahir a Diari Més, incidia en aquesta qüestió i Josep Maria Andreu, també en declaracions a aquest diari, ho va reafirmar ahir.Segons el seu parer, «hem d’oblidar el que ha passat fins ara al Nou Estadi. A partir de diumenge, les coses han de ser diferents». Per tant, Andreu espera que es produeixi l’esmentat punt d’inflexió segons el qual l’equip ha de deixar de ser dels pitjors de la categoria de plata quan juga a casa, per intentar acabar la temporada amb resultats prou decents al Nou Estadi.Josep Maria Andreu està completament segur que «amb el suport de la nostra gent, estic convençut que guanyarem al Córdoba i començarà una nova etapa per a tot el que esta de temporada al nostre estadi».El president del Nàstic confia que el trinomi club-cos tècnic i plantilla-afició funcioni fins el punt que el Nou Estadi torni a viure una tarda màgica, d’aquelles que no es recorden des de la temporada passada, quan l’equip s’estava jugant la vida amb la permanència a Segona A com a meta única. En l’apartat tècnic, no hi haurà excuses, ja que la infermeria ha quedat completament buida, pel que Andreu comentava que «és important que per primera vegada en el que va de temporada tindrem a tots els jugadors disponibies i, amb un camp ple serem més forts i estic convençut que aconseguirem la victòria».Cal recordar que el club grana va posar en marxa aquest dilluns una iniciativa gràcies a la qual tots aquells que realitzin una compra mínima de 12 euros a la Botiga del Nàstic rebran una entrada per assistir de forma gratuïta al Nàstic-Córdoba des de la zona de Gol. El dia del partit, també obrirà la botiga.