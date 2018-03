Vallecas, un fortí per a un Rayo que persegueix el liderat de Segona

El conjunt madrileny només ha perdut dos partits, aquesta temporada, quan ha jugat al seu estadi

Actualitzada 14/03/2018 a les 21:21

De Tomás, el perill

El CF Reus afronta el segon vuit mil en dues setmanes. Després de rebre el Huesca a l’Estadi, el conjunt que dirigeix Aritz López Garai viatja a Madrid per enfrontar-se al Rayo Vallecano. El rival no convida a l’optimisme. Segon classificat a la taula, amb una dinàmica clarament creixent i amb tota la gana del món per intentar donar caça al liderat. L’equip de Míchel està signant un 2018 gairebé perfecte que l’ha permès situar-se en places d’ascens directe a Primera Divisió. Després de la relliscada del líder, el Huesca, precisament contra el CF Reus, el club madrileny vol assaltar la plaça més elevada de la categoria de plata.La major part de l’èxit del Rayo aquest curs es troba a Vallecas. Només dos equips, Nàstic i Osasuna, han aconseguit emportar-se els tres punts en la visita al barri de Madrid. En els últims deu enfrontaments com a local, el Rayo ha sumat sis victòries i tres empats, a més de la derrota contra els tarragonins. A més, la dinàmica és a l’alça, ja que tres dels partits els ha guanyat de manera consecutiva en les darreres jornades.Sumant enfrontaments a Vallecas i fora, el Rayo suma nou partits consecutius sense perdre. Cinc victòries i quatre empats que els ha catapultat en la classificació.El madrileny és el conjunt, juntament amb el Valladolid, que més gols ha anotat aquest curs. Un total de 50, per 32 en contra. D’aquestes dianes a favor, 30 han arribat davant la seva afició, fet que el converteix en el segon millor golejador com a local.Els gols a Vallecas tenen nom i cognom, Raúl de Tomás. El davanter ha sumat 15 dianes aquesta temporada, màxim anotador de l’equip. El segueixen de ben a prop Trejo, amb nou gols, i Embarba, amb set, que va ser un autèntic corcó en l’enfrontament de la primera volta a Reus.