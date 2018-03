Tete Morente: «Si l'afició ve a donar-nos suport, segur que aconseguim bons resultats»

L'extrem del Nàstic assegura que està jugant «més minuts» del que s’«esperava»

—Bé.—Em van oferir una proposta molt bona per jugar a una categoria nova per a mi, i no m’ho vaig pensar ni un moment.—Va ser una mica complicat, ja que em vaig trencar el cinquè dit del peu i vaig estar temps sense jugar, una situació que no agrada a ningú.—Sempre he vist el Nàstic com un club que té un equip que s’ho deixa tot al camp, que té un equip que li agrada la «guerra» i, això, a mi, m’agrada molt.—No crec que es fes res malament. No vam començar de la millor manera possible, però crec que l’equip està donant una bona imatge, sobretot fora de casa, on estan acompanyant els resultats. A casa, potser, no estem tan encertats. Des que va arribar Nano a la banqueta, hem fet un pas endavant.—No és per pressió. De fet, a casa sortim amb moltes més ganes i, potser, això ens acaba perjudicant. Fora de casa tenim altres idees, però volem donar una alegria a la nostra afició, que crec que ja se la mereix.—Nosaltres anem cap endavant amb el que digui l’entrenador. Ell estudia molt bé els equips, i ens està anant bé.—Des de la meva etapa de juvenil, sempre m’ha agradat entrar des de l’esquerra cap a dins i tenir possibilitats de disparar.—Sí. Em sento bé per les dues bandes, però millor per l’esquerra, perquè disparo millor amb la dreta.—Tots els partits són importants i, diumenge, encara més, ja que és un rival directe. Crec que hauríem de sumar els tres punts per estar una mica més tranquils a la classificació.—Sí. L’ajuda de l’afició ens farà més forts. Ara, hem d’estar més units que mai per poder tirar endavant els partits tant a casa com fora.—És clar. Potser no estem aconseguint els resultats que volem, però els animo que vinguin a donar-nos suport, i ja veuran que si ho fan aconseguirem bons resultats a casa.—Des de l’arribada de Nano estic jugant més que abans, igual que amb l’arribada de Rodri vaig començar a jugar més que amb l’anterior entrenador. En general, estic jugant més del que m’esperava per a ser el meu primer any a Segona.—De tots els entrenadors se’n pot aprendre.—Sí. Han portat jugadors de molt de nivell.—Em queden dos anys de contracte, i tinc el meu cap a Tarragona.—Per què no?