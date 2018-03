La Federació Catalana de Futbol entrega una samarreta a Javier Galera

Les penyes del Nàstic organitzen un vermut solidari aquest diumenge a favor de la Fundació Niemann Pick

El jove Javier Galera, que pateix l'estranya malaltia del Niemann Pick, va rebre aquest dimecres un regal molt especial. Es tracta d'una samarreta de la Federació Catalana de Futbol, que li va entregar el directiu Ricardo Pacheco mentre l'infantil C del CD La Floresta estava entrenant sobre la gespa.El nen, molt agraït, va lluir la nova samarreta amb els joves que estaven a l'entrenament, i es va fotografiar amb ells. «Agraïm al senyor Pacheco i a la Federació Catalana de Futbol el detall amb el nostre Javi», manifesten des del club.Per altra banda, les penyes del Nàstic estan organitzant un vermut solidari a favor de l'Associació Niemann Pick, que arrencarà a les onze del matí i durarà fins a les quatre de la tarda, davant del pavelló del Nàstic. Cal recordar que a les 18 hores arrencarà el Nàstic-Córdoba i que aquest vermut servirà per fer caliu.Estarà amenitzat per Dj Benji, La Klave, Vergüenza Ajena i es vendran samarretes de la Fundació Niemann Pick a sis euros. A banda, se sortejaran tres samarretes oficials del Nàstic.