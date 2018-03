Parlar de perill al Córdoba és fer-ho del seu davanter Sergi Guardiola

El davanter va renovar ahir el seu contracte fins el 2022 i és el segon màxim artiller de la Segona Divisió A

Actualitzada 14/03/2018 a les 08:12

El futbol agrada, en gran mesura, perquè en aquest esport no es pot preveure mai què passarà en un partit de futbol. Quan tothom pensava que el Córdoba estava descendit, quan ningú donava un euro per aquest equip, i quan gairebé tothom pensava que només hi havia una plaça de descens per a disputar-se, aquest equip històric ha estat capaç de ressuscitar i de, com a mínim, posar emoció a la zona baixa de la taula classificatòria.Dinou punts tenia aquest equip fa tres setmanes i, amb quinze jornades per disputar-se, semblava impossible que el quadre cordovès pogués posar la mínima engruna d’emoció. Però això és futbol, i l’ha acabat posant. Després de guanyar a casa al Valladolid, de conquerir Alcorcón i de vèncer a l’Arcángel al Lugo, el Córdoba s’ha situat amb 28 punts que l’han col·locat a set de la zona de permanència. Pot semblar massa lluny, però és una distància curta tenint en compte la situació de l’equip fa un mes.I quins han estats els motius de la resurrecció dels andalusos? Segurament, molts. Un d’ells podria ser l’arribada de José Ramón Sandoval a la banqueta, un tècnic que aquest dilluns va realitzar unes declaracions contundents: «Ens salvarem». Un altre, el fet que un equip històric no es rendeix així com així, però hi ha un tercer motiu que té nom i cognoms: Sergi Guardiola Navarro. Aquest futbolista de 26 anys és el segon màxim golejador de la categoria, amb setze dianes, només superat per Jaime Mata que, amb 24 gols anotats, acabarà com a pitxitxi si no hi ha cap sorpresa de darrera hora.Aquest davanter és un dels puntes que més ha progressat en les darreres temporades. De fet, el Nàstic ja el coneix de la temporada 2014-15, quan, amb la samarreta de l’Eldense, el punta de Manacor va marcar dos gols al conjunt que llavors entrenava Vicente Moreno, en un duel que va caure del cantó valencià 3-2. Allí, ja se li van veure maneres i, en 37 partits disputats, va anotar catorze gols. Després, va passar a l’Alcorcón, on no va tenir presència, i va fitxar pel Granada, on tampoc va poder demostrar el seu potencial. A la campanya 2016-17, Sergi Guardiola va jugar amb el Murcia a Segona Divisió B, marcant vuit gols en catorze partits, abans de fer el salt al Córdoba, on s’ha acabat de consolidar.Les seves grans actuacions han despertat l’interès de molts equips i, per aquest motiu, el conjunt cordovès s’ha apressat a renovar-lo. Ahir va anunciar l’acord després del qual Guardiola es compromet amb els andalusos fins el 30 de juny del 2022 amb una clàusula de rescissió que ascendeix als 15 milions d’euros. El futbolista va declarar sentir-se «molt feliç, perquè no només jo he apostat per quedar-me aquí, sinó que el club també ho va fer des de l’arribada de la nova propietat».