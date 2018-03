Mohammed Djetei i Dumitru Cardoso buiden la infermeria del Nàstic

Els dos últims futbolistes que quedaven en el dic sec ja estan a disposició de Nano per si els vol convocar aquest diumenge per rebre al Córdoba

Actualitzada 14/03/2018 a les 17:46

El Nàstic i, en especial, el seu entrenador, Nano Rivas, estan d’enhorabona. Per primera vegada en el que va de temporada, la infermeria del club tarragoní està completament buida. O, dit en altres paraules, no hi ha cap lesionat.Aquesta és una situació anòmala en el món del futbol, ja que sempre hi ha alguna molèstia, alguna lesió de major o menor gravetat que impedeix que un futbolista pugui estar al cent per cent i que, d’aquesta manera, s’hagi de quedar a casa, exclòs de la convocatòria.Hi havia dos jugadors que havien estat baixa en les darreres setmanes, un d’ells, de fet, durant els darrers mesos, però ara ja estan disponibles per a l’entrenador, si aquest ho creu convenient.L’alta més significativa és la de Mohammed Djetei. Durant un amistós de pretemporada contra el Zaragoza, el central es va trencar els lligaments del genoll, situació que el va obligar a passar pel quiròfan. Va ser operat el 16 d’agost i, just set mesos després, ja pot tornar a sentir-se futbolista. El defensor, que és un dels jugadors en els quals hi ha dipositades més esperances per part de la direcció esportiva, trigarà encara a ser protagonista en les alineacions, però s’espera que pugui anar entrant progressivament.L’altre futbolista que ha rebut l’alta i que pot estar a disposició és l’extrem Dumitru Cardoso. El futbolista es va trencar al Carlos Belmonte i, cinc setmanes després, podrà tornar a vestir-se de curt després de recuperar-se del trencament del bíceps femoral dret.