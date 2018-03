Alarma groga en la punta d'atac

Dejan Lekic i Máyor, els homes a qui Garai confia la posició més ofensiva, es troben a una sola targeta de perdre’s un partit

Actualitzada 13/03/2018 a les 21:48

El cas dels dos centrals

Edgar guanyaria protagonisme

El CF Reus comença a encarar el tram més decisiu de la temporada. Després del partit contra el líder, els següents enfrontaments esperen rivals d’extrema dificultat, com la visita al Rayo Vallecano aquest cap de setmana, i disputes amb rivals considerats directes, com el que enfrontarà els roig-i-negres amb l’Almería d’aquí a dues jornades. Davant d’aquest calendari, Aritz López Garai necessitarà comptar amb el màxim d’efectius possibles. Deixant de banda les lesions ja conegudes, les principals amenaces són les sancions que poden arribar per targeta groga.Dos dels futbolistes a qui el CF Reus més necessita en la producció ofensiva, com són Dejan Lekic i Máyor, acumulen quatre grogues i, per tant, es troben a una de la sanció. De fet, els dos futbolistes ja van afrontar el duel davant el Huesca conscients que un càstig en forma de targeta els suposaria perdre’s el viatge a Vallecas. Amb tot, des de l’àrea tècnica no ha arribat mai l’ordre de forçar la cinquena i poder descansar en un dels enfrontaments que, a priori, podrien ser més assequibles per als roig-i-negres.En les visites del Lorca o el Sevilla Atlético a l’Estadi, per exemple, Máyor hagués pogut descansar si hagués forçat la cartulina en el matx anterior, ja que el punta aragonès va veure la quarta al camp del Numancia. Garai, però, els considerava importants, com tots, i en cap moment va preferir perdre, forçadament, el davanter a qui més minuts havia donat.El cas de Lekic és diferent, ja que va veure la quarta groga al camp de la Cultural Leonesa. És gairebé impossible decidir quin partit es podria perdre el serbi. Si l’hagués forçat contra el Huesca no hauria viatjat a Vallecas, rival potent i complicat. Si la força davant el Rayo, es perdria l’enfrontament contra l’Almería, un equip que es troba en una zona i situació gairebé calcada a la del CF Reus.Després d’aquests dos partits, les pròximes cites tampoc són previsibles d’afrontar-les sense algun dels dos davanters referència dels esquemes roig-i-negres. I menys, amb dos partits lluny de casa, de manera consecutiva, a l’horitzó (Valladolid i Sporting). El calendari ja ha entrat en la fase més decisiva i prescindir de qualsevol jugador considerat imprescindible seria com disparar-se un tret al propi peu.El CF Reus va viure una situació similar en la qual dos dels seus futbolistes imprescindibles en una zona del camp es trobaven amb quatre grogues. Aquell cas va ser més traumàtic, ja que es tractava dels dos centrals titulars, Atienza i Olmo. Davant el risc que tots dos es perdessin el mateix enfrontament, Garai mai va optar per què un dels dos forcés la cinquena i evitar, així, haver de buscar un company d’urgència a l’únic defensa disponible a la banqueta.El que semblava inevitable va acabar per ocórrer. Tant Atienza com Olmo van veure la cinquena groga en el mateix enfrontament, el derbi al camp del Nàstic, i es van perdre l’enfrontament a l’Estadi contra l’Oviedo. Per sort, Íñiguez i Tito van respondre amb molt bona nota a la mesura excepcional.L’amenaça que Lekic i Máyor es perdin el mateix partit per sanció suposa una bona notícia per a un Edgar Hernández que veuria incrementat el seu protagonisme. En els darrers enfrontaments, el davanter de Gavà ha anat perdent presència sobre la gespa, quedant fora de la convocatòria en algunes ocasions.Edgar ja es va alçar com a únic referent en atac quan els dos companys de posició van caure lesionats, mostrant un bon nivell i una lluita i entrega admirables. Fins i tot amb els tres puntes disponibles, l’aposta temporal de Garai pel 4-4-2 va repartir gran part dels minuts entre Edgar, Lekic i Máyor, sent l’aragonès qui més partits i titularitats va protagonitzar.