Quan et jugues la vida en dues setmanes

El Nàstic rebrà diumenge al Córdoba i, set dies després, visitarà l’Alcorcón, dos rivals directes en la lluita per la salvació

Actualitzada 12/03/2018 a les 20:53

S’hi juguen la vida

Dos partits, dues finals i un futur. Són les tres coses que es juga el Gimnàstic de Tarragona en les dues pròximes setmanes.Aquest diumenge, a les sis de la tarda, el Córdoba visitarà el Nou Estadi i, set dies després, el Nàstic jugarà al camp de l’Alcorcón. Només són dos partits, però són els dos enfrontaments que poden marcar la temporada del Gimnàstic de Tarragona.La victòria aconseguida contra el Granada li va servir al conjunt tarragoní de gran impuls per seguir endavant amb les seves aspiracions de continuar una temporada més a la categoria de plata del futbol espanyol. Actualment, són 36 els punts amb què compta el conjunt grana, quatre més que la zona de descens i onze menys que la de la promoció d’ascens a Primera Divisió. Per tant, de moment, les aspiracions de l’equip que entrena Nano Rivas se centren a allunyar-se el màxim possible de la zona baixa de la taula classificatòria per, d’aquesta manera, afrontar el final de la temporada amb la màxima tranquil·litat.Ara bé, gran part de la temporada passa pels dos pròxims partits. Aquest diumenge, el Córdoba visitarà un Nou Estadi que l’espera amb «els braços oberts». Els andalusos, que semblaven descendits i que eren un equip amb el qual ningú comptava ja, han aconseguit ressuscitar i guanyar els darrers tres partits de Lliga (a casa contra Valladolid i Lugo, i al camp de l’Alcorcón). Fa, precisament, tres setmanes tothom donava per descendit a un equip que, amb Lorca i Sevilla Atlético s’havien enfonsat a la taula classificatòria. Ara, però, amb 28 punts, disten a set de la zona de permanència, que ocupa un Alcorcón que comença a patir per la seva continuïtat a la categoria de plata.Precisament, l’Alcorcón és el següent equip al qual visitarà el Nàstic. Els madrilenys només han sumat dos dels dotze darrers punts en joc i s’han complicat la vida després de cedir un empat a casa contra el Tenerife, perdre a Granada, caure a casa davant del Córdoba i empatar sense gols al seu propi camp amb el Valladolid com a rival.Contra aquests dos rivals, el Nàstic s’hi juga la vida. No hi ha un altre possible resultat positiu pels tarragonins que no sigui sumar sis punts per, d’aquesta manera, allunyar-se d’una vegada per totes de la zona baixa de la taula classificatòria. Aconseguir aquestes dues victòries voldria dir plantar-se amb 42 punts amb encara deu jornades per disputar-se, una circumstància que deixaria en molt bona situació a l’equip que entrena Nano Rivas.El club es pren com a dues finals aquests dos enfrontaments, i intentarà solucionar-los amb victòria per deixar gairebé encaminada la salvació a la categoria. Els tres punts a Granada són importants, però encara ho són molt més els sis que ara arriben pels tarragonins.