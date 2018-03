L'assistència d'aficionats a l'Estadi comença la seva pròpia remuntada

El matx contra el Huesca va registrar la tercera millor entrada, encara lluny de la mitjana aconseguida en el curs passat

Noves campanyes

Tercera millor entrada

L’assistència d’aficionats roig-i-negres a l’Estadi Municipal comença a repuntar. Després d’una primera volta en la qual es van registrar unes xifres preocupants, la segona ha portat més gent a les butaques del feu del CF Reus. El club, veient els números de la primera part del calendari, ha apostat per dur a terme diverses campanyes per tal d’engrescar aficionats i tornar a omplir de vida l’Estadi. L’equip, val a dir-ho, també hi ha contribuït amb les darreres actuacions. Tot i no haver deixat males sensacions en cap tram del curs, el joc no era suficientment atractiu per als reusencs.El tancament de la primera volta va constatar la fredor que es vivia al camp municipal. Contra l’Alcorcón, últim partit del tram inicial de temporada, es va registrar la pitjor assistència. Només 1.703 aficionats van presenciar el duel. La mitjana dels primers onze enfrontaments a l’Estadi deixava uns números tristos, amb poc més de 2.100 aficionats, per sota de la meitat de l’aforament total. Aquesta xifra contrastava, clarament, amb la mitjana d’assistència que havia deixat el curs anterior, el primer del CF Reus al futbol professional, quan més de 3.000 aficionats per partit havien acudit a animar l’equip. Només el derbi contra el Nàstic, a la segona jornada, havia omplert fins a la bandera l’Estadi, registrant 4.235 cadires plenes.De cara a la segona volta, el CF Reus va llençar la campanya d’abonaments de mitja temporada. Una idea, però, que va reviure la problemàtica pels preus dels seients i els passis. Ja a l’estiu, diversos aficionats van mostrar el seu malestar per l’augment del valor d’aquests.Amb l’inici de la segona volta, el CF Reus va optar per facilitar entrades als aficionats mitjançant promocions i sortejos. Així, es van començar a regalar entrades entre els que compartissin el cartell del matx corresponent a les xarxes socials. Contra el Lorca, i davant la previsió de poca afluència de públic per la coincidència de l’enfrontament amb el Carnaval, el club roig-i-negre va convertir l’amenaça en oportunitat. Així, va dur a terme una promoció d’entrades més barates per aquells socis i aficionats que anessin disfressats a l’Estadi Municipal.Contra el Huesca, després de la crida que Aritz López Garai havia realitzat en diverses ocasions per tal d’animar la gent a acudir al feu roig-i-negre, es va repetir una d’aquestes promocions. A més, amb premi, ja que una entrada per al partit d’aquest diumenge suposa un descompte en el proper enfrontament del CF Reus a casa, el dissabte 24 de març contra l’Almería.El partit d’aquest diumenge contra el Huesca va suposar la tercera millor entrada de la temporada, amb 2.891 espectadors. Així i tot, la xifra es manté allunyada de la mitjana de més de 3.000 espectadors del curs passat, un registre que només s’ha igualat en el duel contra l’Osauna, amb 3.572 seients ocupats. Aquell enfrontament, disputat un diumenge a les 12:00 hores, també serà recordat per ser el dia en el qual es va desplegar la senyera gegant que va comportar polèmica per part de la Federació.En cinc partits disputats en aquesta segona volta s’ha aconseguit millorar la mitjana d’espectadors respecte a la primera, amb una assistència que supera, per poc, els 2.400 aficionats. És cert que la dinàmica és a l’alça, ja que en prop de dos mesos de competició s’ha aconseguit omplir gairebé 1.100 butaques més.L’afluència al camp suposa un greuge per al club, obligat a omplir fins a un 80% de la grada televisiva, que en el camp del feu roig-i-negre correspon a Lateral. En alguns trams, aquest percentatge no s’ha assolit, fet que pot comportar multes per a l’entitat per part de LaLiga, massa curosa en aquests aspectes.