L'afició del Córdoba vol acudir massivament al Nou Estadi

El club andalús ofereix autobusos gratuïts als seus aficionats

Actualitzada 13/03/2018 a les 12:48

El Córdoba es juga la vida aquest diumenge (18 hores) en el marc del partit que disputarà contra el Nàstic al Nou Estadi. El conjunt andalús, que ha guanyat els tres darrers partits en joc, pot enganxar-se a la Lliga si també conquereix Tarragona i, per aquest motiu, el club blanc-i-verd ha apostat fort perquè la seva afició acudeixi en massa al partit.Per ajudar als aficionats a assistir al Nou Estadi, el Córdoba ha posat a disposició dels seus aficionats autobusos gratuïts. La promoció només és vàlida pels abonats, els quals poden passar a retirar les entrades per les taquilles a un preu de 20 euros.Tots els aficionats visitants seran ubicats a la zona del formatget on, habitualment, s'ubiquen els rivals del Nàstic. En total, hi ha 400 entrades disponibles pel Córdoba en un partit en el qual també el Nàstic espera una resposta de la seva afició per la gran importància que té el duel pels interessos del conjunt que entrena Nano Rivas. Guanyar als andalusos significaria un gran impuls i, possiblement, allunyar-se una mica més de la zona de descens.