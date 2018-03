El pròxim rival del Nàstic renova a la seva estrella

Sergi Guardiola amplia el seu contracte fins el 2022 i el seu preu puja a 15 milions d'euros

Actualitzada 13/03/2018 a les 13:48

Sergi Guardiola, màxim golejador del Córdoba amb 16 dianes i segon màxim artiller de Segona Divisió A ha renovat aquest dimarts el seu contracte amb el club andalús fins el 30 de juny del 2022. A més, la seva clàusula de rescissió ascendeix als 15 milions d'euros.Cal recordar que el Córdoba és el pròxim rival del Nàstic a la Lliga, ja que visitarà el Nou Estadi diumenge a les sis de la tarda.El davanter, màxim perill dels andalusos, ha declarat sentir-se «molt feliç, perquè no només jo he apostat per quedar-me aquí, sinó que el club també ho va fer des de l'arribada de la nova propietat». «Aquesta renovació m'ofereix estabilitat», ha sentenciat el futbolista.