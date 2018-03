El Córdoba, sota sospita per passar el límit salarial

Fins a cinc clubs haurien denunciat als andalusos a LaLiga

Actualitzada 13/03/2018 a les 18:54

Un total de cinc clubs podrien haver denunciat al Córdoba, pròxim rival del Nàstic en Lliga, per passar el límit salarial marcat pels equips de Segona Divisió A.Segons va avançar Canal Sur, el club andalús estaria investigat per superar l'esmentat límit salarial. Cal recordar que en el passat mercat d'hivern, el Córdoba va ser un dels equips que més va fitxar de tota la categoria de plata i, la qualitat dels seus futbolistes ha motivat que s'hagin aixecat sospites.El director general esportiu del Córdoba, Luis Oliver, va afirmar ahir sentir-se sorprès que diversos clubs de Segona Divisió A hagin denunciat al Córdoba davant la Lliga de Futbol Professional (LFP), presumptament per superar el topall salarial i ho va atribuir al fet que ara comencen a «espantar».Oliver va catalogar la notícia de «desestabilizadora», i va relacionar aquestes denúncies amb què «aquests clubs que diuen» que «han denunciat» ara «veuen un equipàs» el Còrdova, que comença «a espantar pel seu grau de moral».