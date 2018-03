Una vegada finalitzat el partit, el jugador Guille, ex del Racing, va propinar diversos cops a Adrián Hurtado fora de les instal·lacions

Actualitzada 12/03/2018 a les 11:38

Lamentable situació la que es va viure aquest diumenge, després de finalitzar el partit corresponent al grup segon de Tercera Catalana entre el Ràcing Bonavista i l'Atlètic Camp Clar.Després de finalitzar el duel, que va acabar 2-1 a favor del club del barri de Bonavista, es va produir una agressió, que els presidents dels dos clubs han confirmat a aquest mitjà. Concretament, va ser fora del camp, amb el duel finalitzat i l'acta aixecada.El jugador del Camp Clar Guillermo Andrés Díez va propinar diversos cops de puny a Adrián Hurtado, jugador local. En declaracions a Diari Més, el president de l'Atlètic Camp Clar, Pedro Bautista, ha confirmat els fets i ha deixat ben clar que «mentre jo pugui, aquest jugador mai més es posarà la samarreta del nostre club».El jugador agredit va presentar denúncia als Mossos d'Esquadra després d'acabar a l'hospital, tal com va anunciar el Ràcing en el seu compte de Facebook i ha confirmat el president del club de Bonavista, un Pepe Espejo que ha denunciat els fets. «Sembla que el partit es va escalfar durant la setmana i, no se per què, aquest jugador, va agredir al nostre, que tan sols té 20 anys. Al noi li van reventar la boca, i va acabar a l'hospital», apunta Espejo.El president del Ràcing, a més, recorda que «l'agressor va estar amb nosaltres i, fa dues temporades, vam decidir no renovar-lo, que no continués amb nosaltres. Potser aquest ha estat el motiu». Tot i això, Espejo assegurava «no entendre per què ho ha pagat amb el noi. Si hagués estat amb algú de la Junta Directiva o del cos tècnic, potser hauria estat diferent, però no entenc per què ha agredit al pobre noi».Tant Pedro Bautista com José Espejo coincideixen a afirmar que «el partit va ser net, no hi va haver cap agressió» i el màxim responsable del Camp Clar ha volgut deixar ben clar que «els fets van tenir lloc fora del camp, quan el jugador no portava la nostra samarreta. Tot i això, no el volem més al club».Espejo finalitza dient que «el problema és que els àrbitres i els delegats arbitrals saben quins són els que creen problemes en els camps, i no fan res. La cosa està anant a més, i esperem no haver de lamentar situacions pitjors».