El president del PAOK de Salònica baixa al camp amb una pistola i amenaça l'àrbitre

Un gol anul·lat en els minuts finals va ser el detonant del succeït

Actualitzada 12/03/2018 a les 10:20

El partit PAOK de Salònica - AEK Atenes, de la Lliga grega, va ser suspès per la invasió del terreny de joc per aficionats i directius del PAOK, inclòs el seu president, que va arribar a mostrar una pistola al col·legiat enfurismat per un gol anul·lat al seu equip.El xoc enfrontava els dos primers classificats de la Lliga grega i l’AEK de l’espanyol Manolo Jiménez va afrontar el duel com a líder de la taula, amb dos punts d’avantatge sobre el PAOK Salònica que entrena el romanès Razvan Lucescu. El partit transcorria amb empat sense gols i en el temps afegit el capverdià Fernando Varela va fer arribar la pilota a la xarxa, però l’àrbitre, Georgios Kominis, va assenyalar fora de joc i va invalidar el gol que hagués situat el PAOK com a líder de la competició.La decisió va exaltar els seguidors, però també els jugadors locals, que van envoltar el jutge del partit, i el cos tècnic, que va saltar al terreny de joc per accentuar la seva protesta. Sobre la gespa va irrompre, excitat i molest per la decisió de l’àrbitre, el president del club, Ivan Savidis, que es va adreçar a l’àrbitre amb una pistola enfundada a l’altura del maluc. La situació es va prolongar durant diversos minuts.Els jugadors de l’AEK van marxar al vestidor, que poc després va aconseguir sortir també l’àrbitre. En ple caos, els futbolistes del PAOK van romandre en el camp a l’espera que es reprengués el partit. Abans de l’inici del xoc, es van produir diversos aldarulls en les proximitats de l’estadi Tumba i la policia va haver d’intervenir davant de l’actitud dels seguidors radicals de Salònica, que van llançar objectes de tot tipus als membres de la seguretat. Les tensions es produeixen just quan el Comitè d’Apel·lacions de la Federació Grega de Futbol (EPO) acaba de tornar al PAOK els tres punts que li van ser retirats després de l’atac per part d’un aficionat a l’entrenador de l’Olympiacos, l’espanyol Oscar García Junyent, el passat 25 de febrer.El comitè va mantenir la victòria per 0-3 que l’EPO havia atorgat a l’Olympiacos i va retirar la sanció al PAOK de jugar dos partits a porta tancada. Oscar García va ser colpejat amb un rotllo de paper dels que s’utilitzen per a les caixes enregistradores just quan anava a començar el partit al camp del PAOK.