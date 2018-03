El Nàstic regala una entrada als que es gastin 12 euros a la botiga

El Nàstic premiarà amb una entrada a la zona de Gol a tots aquells que facin aquesta despesa

Actualitzada 12/03/2018 a les 20:02

El Nàstic ha posat en marxa una campanya per intentar omplir el Nou Estadi el màxim possible aquest cap de setmana, de cara al transcendental duel contra el Córdoba (sis de la tarda).Tots aquells que realitzin una compra mínima de 12 euros a la Botiga del Nàstic (Nàstic Hummel Store) tindran una entrada de forma gratuïta a la zona de Gol. Des d’una bufanda oficial a la samarreta de joc d’aquesta temporada, passant per nombrosos articles de marxandatge de la marca Nàstic o Hummel. Si qualsevol adquireix un d’aquests productes, podrà veure, sense cost addicional, el duel contra el Córdoba, conjunt que també s’està jugant la permanència a la categoria de plata.Aquesta promoció està limitada a l’aforament de la zona de Gol i és exclusiva per l’esmentat partit, de forma que quan no hi hagi més entrades en aquesta zona disponibles, la promoció s’haurà exhaurit.Cal recordar que l’horari de la Nàstic Hummel Store és de dilluns a divendres de deu del matí a dos quarts de dues de la tarda i de cinc de la tarda a vuit del vespre.A més, per a aquelles persones que no puguin assistir a l’enfrontament, cal recordar que el dia de partit la botiga obrirà dues hores abans de l’inici del matx. En el cas d’aquest diumenge, es podran efectuar les compres a partir de les quatre.