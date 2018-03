El Grup Xou del Reus Deportiu, tercer d'Espanya

L'equip reusenc podrà decidir si vol participar al Mundial o a l'Europeu

L'Aldea, campió

El Grup Xou del Reus Deportiu va aconseguir classificar-se en tercera posició en el Campionat d'Espanya d'aquesta modalitat i, gràcies a aquest gran resultat, podrà decidir si vol participar en el Campionat del Món, a Nantes, o si vol disputar l'Europeu.Amb la coreografia Once Upon a Time, els patinadors i patinadores van meravellar dissabte al pavelló d'Avilés. El conjunt dirigit per Laura Rodríguez i amb Xavi López com a coreògraf tenia una papereta difícil, ja que sortia entre els dos principals favorits, l'Olot i el Girona. Tot i això, les roig-i-negres es van mantenir fermes i van realitzar un gran disc, que els va valer una tercera posició.En el Campionat d'Espanya es decideix ja quins equips participaran a les competicions internacionals. Així doncs, els dos primers classificats participen tan a Mundial com a Europeu. El tercer classificat escull a quina de les dues, Mundial i Europeu, participarà, i el quart conjunt anirà a la que no hagi escollit el tercer. Així doncs, el Reus té la paraula de decidir sobre si participa al Mundial.Per altra banda, el Club Patí l'Aldea es va proclamar campió d'Espanya de grups xous petit amb l'espectacle Doma'm. Així, participaran tant a l'Europeu com al Mundial.