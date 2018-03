El Reus empata contra el Huesca en un partit de poques ocasions

Els del Baix Camp han dominat a la segona meitat però no han pogut convertir aquesta superioritat en gol (0-0)

Actualitzada 11/03/2018 a les 22:17

Fitxa tècnica

El matx entre el Reus i el Huesca ha començat molt fort però s’ha anat diluint amb el pas del temps. El partit ha començat amb dues ocasions molt clares de gol, una per cada conjunt. El primer en disparar ha estat Carbia i per poc no acaba en gol. Menéndez ha assistit des de banda dret i Carbia, de primeres, ha realitzat un tir potent que ha marxat fregant el pal esquerra de la porteria defensada per Remiro. Un minut després ha arribat la resposta del Huesca. Ávila ha assistit a la perfecció a Moi Gómez que s’ha plantat sol davant Badia. El jugador visitant ha creuat la pilota i Badia, molt atent, ha aconseguit desviar l’esfèric a córner amb la punta del peu.Amb aquestes dues accions inicials, semblava que el marcador no tardaria en moure’s però no ha estat així. Els dos conjunts han intentat tranquil·litzar el joc tenint més control de la pilota i, tot i que el Huesca ha estat lleugerament superior en aquesta faceta del joc, el Reus ha continuat disposant de bones ocasions. El següent en tindre una bona oportunitat ha estat Querol. Lekic ha assistit al davanter roig-i-negre que s’ha quedat sol davant Remiro però ha decidit disparar amb la puntera del peu i la pilota ha sortit molt desviada. Ja en els darrers minuts de la primera meitat, el Huesca ha estat a punt d’avançar-se en el marcador, però altre cop Badia ho ha impedit. En aquest cas ha estat Alexander qui ha volgut batre al porter del Baix Camp. Ha disparat a porta, intentant fer passar la pilota per sota les cames de Badia però ell, molt atent, ha aconseguit desviar la pilota. Amb el mateix resultat inicial, el partit s’ha anat al descans.La segona meitat ha estat controlada pels del Baix Camp que han aconseguit anul·lar per complet al líder de Segona Divisió. Els roig-i-negres s’han fet amb el control de la pilota de manera evident però tot i això no han aconseguit disposar de bones ocasions. Una segona part que s’ha jugat a un ritme molt més tranquil, cosa que ha provocat que el resultat final fos el mateix que l’inicial, empat a zero. Amb aquest punt el Reus es situa 6 punts per sobre del descens.Edgar Badia, Menéndez, Olmo, Atienza, Miramón, Gus Ledes, Juan Domínguez, Yoda, Querol, Carbia (Guzzo 69’) i Lekic (Máyor 80’).Remiro, Brezancic, Jair, Iñigo López, González, Aguilera, Sastre, Ferreiro (Camacho 84’), Moi, Vadillo (Edison 73’) i Ávila (Kilian 80’).0-0.Oliver de la Fuente Ramos (Castella i Lleó) ha amonestat als locals Miramón (42’), Olmo (54’) Querol (70’) i als visitants Gonzàlez (77’) i Brezancic 87’).L’Estadi Municipal de Reus ha acollit 2.891 espectadors.