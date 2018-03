El Cross del Mare Molas s'estrena amb més de 270 participants

La cursa ha comptat amb diverses categories, de juvenils a mini

Actualitzada 11/03/2018 a les 18:03

L’Escola Maria Rosa Molas ha organitzat el seu primer Cross, que ha recorregut els carrers del voltant del centre educatiu. La cita, oberta a tota la ciutadania, ha comptat amb més de 270 corredors, que han participat en diverses categories organitzades per edats, des de juvenils a mini, on han corregut els infants de P3.La cita, organitzada per l’AMPA del col·legi amb la col·laboració del Consell Esportiu del Baix Camp, ha premiat els tres primers classificats en cada categoria, a més d’atorgar un reconeixement al millor alumne del centre participant en cadascuna de les curses, així com una medalla per a tots els inscrits en la categoria mini. A més, també s'ha obsequiat a tots els corredors amb un record.El Cross ha comptat amb la presència de Maria Dolors Sardà, regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament de Reus.