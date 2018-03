Nano, sobre el rendiment fora de casa: «No tinc resposta»

L'entrenador del Nàstic, content pel rendiment dels seus, igual que Oltra, el del Granada

Actualitzada 10/03/2018 a les 18:42

Nano Rivas, entrenador del Nàstic, s'ha mostrat molt satisfet pel triomf i ha parlat sobre el canvi que fa el seu equip quan juga fora, encara que no acaba d'aclarir per què és tan diferent el rendiment a casa i lluny de Tarragona. «No tinc una resposta clara a aquesta pregunta. L’equip ha fet un gran partit davant d’un equip molt complicat, com també ha competit en els partits de casa», ha manifestat el de Cáceres.Sobre el partit del Nàstic, ha apuntat que «l’equip ha donat una imatge molt bona, d’equip que vol, que competeix» i ha acabat sumant els tres punts. També ha valorat el doble pivot d'avui, novetat absoluta: «Sabíem que havíem d’armar-nos bé per darrera de la pilota amb Jon i Fali».També ha elogiat el partit d'Uche i dels extrems, ja que «la posició d’Ike ens ha donat molt, perquè ha entrat molt bé entre línies. La gent de fora ha fet un gran partit».Des de Granada li han preguntat pel partit de Dimitrievski, meta que va militar a les files del filial nazarí. «Dimitrievski porta tota la temporada fent grans partits, no crec que hagi sortit especialment motivat per voler fer una gran actuació aquí i no en un altre camp. La seva intenció és fer grans partits, no només al camp del Granada», ha argumentat l'entrenador del Nàstic.Per la seva banda, José Luis Oltra, entrandor del Granada, ha lamentat que el seu equip s'hagi contagiat del joc del rival, ja que «hem jugat una mica el partit que ha volgut el Nàstic. No els ha important cedir-nos la pilota i el terreny, i a nosaltres ens ha faltat una mica més d’intenció».«Després del gol, se’ls ha posat el partit com el volien», ha afegit, tot reconeixent que «ens ha faltat encert i convicció».«En el futbol no guanyen les estadístiques ni les emocions, sinó els gols», ha sentenciat l'entrenador de l'equip andalús.