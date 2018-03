Javi Márquez torna per conquerir el Nuevo Los Cármenes

El Nàstic visita el Granada a les 16 hores

Actualitzada 09/03/2018 a les 22:13

El Gimnàstic de Tarragona visitarà aquesta tarda (16 hores) el Nuevo Los Cármenes, on s'enfrontarà al Granada, tercer classificat de Segona A.Els de Nano Rivas volen sumar tres punts per acabar d'una vegada per totes amb la mala ratxa de resultats que els han acostat a tan sols un punt del descens.Per poder tenir més possibilitats de sumar els tres punts, Nano recupera a Javi Márquez, que, si no hi ha cap contratemps, serà titular en un centre del camp on també hi seran Fali i Maikel Mesa. Tejera és baixa per sanció i s'ha quedat a Tarragona.Álvaro Vázquez també ha viatjat, però Nano ha desplaçat a dinou futbolistes, pendent de si el davanter cedit per l'Espanyol està físicament preparat per poder disputar minuts, després de recuperar-se pràcticament de la seva lesió.Nano Rivas podria jugar amb cinc defenses, com a Albacete, però si ho fe amb quatre, Arzo té molts números d'entrar. Abrahám, a l'esquerra, i Kakabadze a la dreta seran els laterals.A dalt, si Nano aposta pel sistema de cinc defensors, Manu Barreiro i Omar Perdomo apunten a la titularitat, encara que Jean Luc s'hi sumaria amb una davanter amb tres integrants.