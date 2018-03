Continua la màgia lluny de Tarragona

El Nàstic també derrota al Granada a Los Cármenes (0-1) amb un gran gol d'Omar

Actualitzada 10/03/2018 a les 18:30

Forts al darrere

A la fusta

El Nàstic torna a guanyar fora de casa, una vegada més, i ho fa al Nuevo Los Cármenes (0-1) contra tot un Granada, el segon millor local de la categoria. Molt hauran de canviar les coses perquè aquest equip, que està fent coses inexplicables lluny del Nou Estadi, no sigui el millor equip a domicili de Segona A quan finalitzi la temporada.Un gran gol d’Omar Perdomo en el dia en què els extrems han tornat a ser determinants ha aniquilat a un Granada que ha acabat completament bolcat a l’àrea rival, que ha fallat un penal, però que no ha anotat cap punt en el seu caseller tot i gaudir d’infinitat d’ocasions de gol, sobretot en els segons 45 minuts.L’alineació que ha plantejat aquesta tarda Nano Rivas a Granada ha estat la més inesperada de totes. Ha realitzat canvis a totes les línies (menys a la porteria) i, tot i no jugar amb defensa de cinc, pràcticament ha actuat amb sis defensors. Això sí, una circumstància compensada pel fet que Omar i Tete, com a extrems, es podien considerar davanters, i s’afegien als atacants Uche i Manu Barreiro.Aquest Nàstic haurà d’estudiar minuciosament quan acabi la temporada per què juga tan còmode quan ho fa lluny de Tarragona i per què ho fa de la manera que ho fa al Nou Estadi. De moment, ningú ha trobat el perquè.L’afició grana, doncs, s’està acostumant a veure els millors partits per televisió, com el del Nuevo Los Cármenes, on els de Nano han estat capaços de controlar el major nombre de fases de l’enfrontament.Un gol i una pilota al pal en els primers 45 minuts han posat de manifest les intencions d’un equip que ha vingut a pels tres punts des de l’inici. Abans, però, han estat els andalusos els que han intentat acostar-se a la porteria de Dimitrievski.Als deu segons de joc, Adrián Ramos gairebé es queda sol davant del meta macedoni, però no ha pogut controlar l’esfèrica amb claredat. Peña, als set minuts, ha enviat la pilota als núvols en recollir un refús i Salvador, als deu minuts, ha disparat contra un company, que ha enviat la pilota a la línia de fons. A partir d’aquest moment, s’ha acabat l’hegemonia granadina i ha començat a rutllar la maquinària grana.Ho ha fet pels extrems, com sempre ha estat en el món del futbol. Amb un Tete Morente que entrava indistintament per qualsevol de les dues bandes i un Omar que li seguia la corda al seu company. Entre els dos, han tornat absolutament bojos als laterals locals, i han estat provant insistentment internades per banda que han acabat estant decisives.La primera, amb Tete com a protagonista. L’andalús ha agafat la pilota per banda dreta, ha marxat d’un rival de forma brillant, ha centrat i s’ha trobat amb el cap de Barreiro. Pilota al pal. Era el primer avís, i s’havien disputat 17 minuts de joc. El joc del Nàstic s’obria poc a poc, circumstància lògica, tenint en compte que Gaztañaga i Fali no són precisament els millors creadors de joc de la categoria. Tot i això, han estat molt encertats tant en la destrucció com, quan ha estat necessària, la construcció, sobretot enviant pilotes als extrems.I, qui la segueix, l’aconsegueix. En una jugada protestada per l’afició local per possible (no ho era) fora de joc d’Omar, el canari la rep per banda esquerra, entra cap al centre, se la col·loca cap a la seva cama bona (la dreta) i bat Javi Varas pel pal llarg.Tampoc s’ha trobat incòmode del tot el Nàstic defensant el resultat i renunciant una mica a l’atac. S’hi ha trobat tota la temporada, i ara això no té per què canviar. En dinàmica positiva fora de casa, aquest equip sembla imparable quan es posa per davant a l’electrònic.Com era d’esperar, ha estat el Granada l’equip que ha empès amb més força. Machís ha començat a tenir protagonisme per banda dreta i, per ficar-hi més llenya al foc, José Luis Oltra ha donat entrada a Joselu, avui també suplent. No s’ha d’oblidar que el punta és un dels millors davanters de la categoria.També amb un canvi ha contestat Nano, que ha tret del camp a Omar Perdomo i ha donat entrada a Jean Luc. Extrem per extrem. No variava res. Amb l’entrada del de Costa d’Ivori, això sí, Nano buscava més electricitat per banda dreta, ja que Omar s’havia apagat una mica.El partit s’anava fent llarg i llarg, massa per a un Uche que encara no està per poder disputar 90 minuts, o almenys per fer-ho al cent per cent. Per això, l’ha rellevat Álvaro Vázquez, que tornava després de la seva lesió. Sorpresa l’entrada a la convocatòria del davanter, ja que la seva reaparició no estava prevista fins el pròxim diumenge contra el Córdoba.Amb el Granada ja completament bolcat a l’atac, Nano ha entès que calia mantenir el resultat i assumir el mínim nombre de riscos possibles. Per això, ha donat entrada a Javi Márquez, un centrecampista, i ha tret del camp a Manu Barreiro. Cinc minuts restaven, però el millor estava encara per arribar.Amb els andalusos xutant des d’on podien, un d’aquests trets impactava en la mà de Jean Luc en el 87'. Penal. Semblava clar. Però el que no tenia clar Machís era que enviaria a fusta el seu tret. A la fusta, i després la pilota sortia repel·lida, per a l’alegria del Nàstic i la desesperació d’un Granada que no sabia què més fer per, com a mínim, rascar un empat. No es va moure el marcador i, després d’un esforç titànic, el Nàstic sumava una victòria que l’allunya una mica de la zona de descens.Javi Varas, Víctor Díaz, Chico Flores, Saunier, Álex Martínez (Pedro Sánchez, 80’), Alberto Martín (Joselu, 57’), Pierre Kunde, Machís, Peña, Salvador (Hjulsager, 70’) i Adrián Ramos.Dimitrievski, Kakabadze, Arzo, Julio Pleguezuelo, Abrahám Minero, Omar Perdomo (Jean Luc, 65’), Gaztañaga, Fali, Tete Morente, Uche (Álvaro Vázquez, 72’) i Manu Barreiro (Javi Márquez, 83’).0-1, Omar Perdomo (37’).Juan Luis Pulido Santana (Las Palmas). Va mostrar la targeta groga al local Pierre Kunde; i als visitants Julio Pleguezuelo, Tete Morente, Kakabadze, Abrahám Minero i Álvaro Vázquez.El Nuevo Los Cármenes va acollir 8.435 espectadors.