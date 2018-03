Alineació sorprenent de Nano

Moltes novetats a l'onze

Actualitzada 10/03/2018 a les 16:03

Nano Rivas ha sorprès a tothom amb l'onze que presenta al Nuevo Los Cármenes de Granada.Deixant de banda la porteria, on Dimitrievski és insubstituïble, el tècnic ha incorporat novetats en totes les línies.En el 4-4-2 que avui dibuixa el tècnic del Nàstic, Kakabadze ocupa el lateral dret i Abrahám, l'esquerre. Pleguezuelo i Arzo ocupen l'eix, on no hi serà el capità, Xavi Molina.També gran novetat en el centre del camp, on Gaztañaga reapareix, acompanyat de Fali, formant un doble pivot més que defensiu. Omar Perdomo i Tete Morente faran d'extrems, i Uche i Barreiro ocuparan la punta d'atac.Un atac tan ofensiu, amb quatre homes, queda compensat amb dos centrecampistes de tall defensiu.