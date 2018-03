Ramos-Machís, de moda a Granada

Joselu ha perdut protagonisme a l’atac del pròxim rival del Nàstic, però continua sent el segon màxim artiller dels ‘nazaríes’

Actualitzada 08/03/2018 a les 17:57

Joselu

Un gran local

Parlar d’un jugador o dos que siguin perillosos del CF Granada, pròxim rival del Gimnàstic de Tarragona, és faltar a la veritat. Són molts els futbolistes que poden solucionar el partit d’aquest dissabte (quatre de la tarda) a favor del conjunt local, ja que l’equip que entrena José Luis Oltra compta amb una de les millors plantilles de la Segona Divisió A.Ara mateix, però, hi ha una parella que s’ha posat de moda a territori andalús, com és la que formen Adrián Ramos i Machís. Els dos, un actuant per banda (Machís) i l’altre pel centre, estan portant de corcó a les defenses rivals i estan ajudant a l’equip amb gols que resulten decisius.Machís, un futbolista que, fa dues temporades, es va destapar com a un dels millors jugadors de Segona A amb la samarreta del Huesca i que la passada campanya va jugar 27 partits a Primera Divisió amb la samarreta del Leganés, és, segurament, el futbolista més en forma de la plantilla del pròxim rival del Nàstic.El veneçolà de 25 anys ha anotat onze dianes en el que va de temporada, però quatre d’aquestes les ha marcat en els cinc darrers partits que ha jugat. Tres han servit per sumar la victòria als seus, con són els del 2-1 contra el Tenerife, el de l’1-0 davant el Valaldolid i l’anota ta Córdoba, on els nazaríes van guanyar 1-2 amb remuntada inclosa. Nano Rivas té ben present que caldrà vigilar el joc de Machís per no haver de lamentar alguna acció decisiva del veneçolà.L’altre futbolista que està de moda a Granada és Adrián Ramos. El davanter colombià, amb un llarg currículum, sobretot a la lliga alemanya després d’haver jugat a equips com l’Hertha de Berlín o el Borussia Dortmund a la màxima categoria, s’ha guanyat la titularitat a base d’esforç i s’ha convertit en la referència ofensiva de l’equip. Els seus números no són espectaculars, ja que ha anotat tres gols en els divuit partits (1.117 minuts) que ha disputat, però dues d’aquestes dianes les va aconseguir fa dues jornades, en la victòria del Granada contra l’Alcorcón (2-0).Tan bona i extensa és la plantilla del Granada, que José Luis Oltra es pot permetre el luxe de tenir a tot un Joselu a la banqueta. El davanter, amb nou dianes en el que va de campanya, és el segon màxim realitzador de l’equip.El futbolista de Huelva ha participat en tots i cadascun dels partits que ha disputat en el campionat de Lliga amb els andalusos. Ara bé, ha anat perdent presència en els onzes, fins el punt que porta dos partits sortint des de la banqueta i convertint-se en el revulsiu de José Luis Oltra. En la victòria del Granada davant de l’Alcorcón, va disputar cinc minuts, mentre que en la visita a Lugo, la passada setmana, Joselu només en va disputar deu.Aquests tres futbolistes només són tres clars exemples del perill que pot suposar el Granada per a un Nàstic que arriba amb les màximes urgències al partit de demà. Els andalusos arribaran a l’enfrontament d’aquest dissabte com a tercers classificats de la Segona Divisió A, amb 49 punts i a només dos punts del Rayo Vallecano, que ocupa la segona posició que dóna dret a ascendir directament a Primera Divisió.El Granada és el segon millor equip com a local de la categoria de plata. Ha aconseguit 35 punts al Nuevo Los Cármenes, gràcies a les onze victòries sumades i als dos empats. Només hi ha patit una derrota. Aquesta estadística topa completament amb la que indica que el Nàstic és el millor equip visitant de tota la Segona A, després de sumar 22 punts fora de casa,amb sis victòries i quatre empats.