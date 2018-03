Nano Rivas valora tornar al sistema de cinc defensors per recuperar sensacions

L’únic triomf del tècnic grana, a Albacete, va arribar jugant amb tres centrals i dos carrilers

Actualitzada 08/03/2018 a les 18:04

Nano Rivas porta tota la setmana valorant la possibilitat de jugar amb cinc defenses a Granada. Tres centrals i dos laterals llargs, o carrilers, per tornar a recuperar la fortalesa defensiva, per recuperar també sensacions i per intentar sumar tres punts davant d’un dels millors equips de la categoria.L’entrenador del Nàstic no té, precisament, cap devoció per jugar amb sistema de cinc defensors, però està valorant la possibilitat de tornar a posar-lo en pràctica perquè és el que li ha donat millors resultats fins ara.A Albacete, Arzo, que era un dels tres centrals del Nàstic, va anul·lar completament a Zozulia, que era el millor jugador local. Així, va aconseguir limitar el perill ofensiu dels manxecs a altres futbolistes menys acostumats a resoldre partits. Per tant, no seria descartable que dissabte juguessin cinc defensors al Nàstic.Si fos així, Kakabadze i, possiblement Abraham, serien els laterals, per la dreta i per l’esquerra, respectivament. Xavi Molina, Pleguezuelo i Arzo serien els centrals en aquest sistema. Fali faria de pivot defensiu, Javi Márquez i Maikel Mesa actuarien com a interiors i Manu Barreiro, en punta, estaria acompanyat de Tete o d’Omar Perdomo.