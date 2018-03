Pol Prats: «Sempre penso que hi ha algú millor que jo»

El jugador de la Pobla viu en un núvol després d’anar convocat amb el primer equip el passat diumenge contra el Tenerife

Actualitzada 07/03/2018 a les 18:42

—Surto d’un poblet molt petit de les Terres de l’Ebre que es diu Paüls. Vaig començar a jugar a l’Ebre Escola, on hi vaig romandre durant cinc anys. Després, vaig marxar al Tortosa, vaig jugar a la Rapitenca i també un any al Reus, abans de fitxar pel Nàstic.—Sí.—Sí. El Nàstic em va oferir l’oportunitat de fer la pretemporada amb el filial, i la vaig aprofitar bé. Vaig agradar a l’entrenador i m’hi he quedat. Poc a poc, he anat entrant i ara sóc un més d’ells.—La veritat és que, quan vaig començar a fer la pretemporada amb la Pobla, pensava que tornaria al juvenil del Nàstic, però vaig tenir sort, m’ho vaig treballar i ara sóc a la Pobla.—No. Al final és futbol base, i el Nàstic em donava l’oportunitat de jugar a Divisió d’Honor.—Sí. Des del primer dia que vaig arribar m’hi he trobat molt a gust.—Sí. Tenim una bona colla, anem junts i em donen suport en tot.—En ser un equip tan jove, vam començar sense estar gaire consolidats a la categoria. Ara, sabem que la Tercera és complicada, estem tots units, hi ha bon grup, i estem obtenint bons resultats.—És que fa dos anys, no m’hauria pensat mai poder jugar a Tercera Divisió.—Jo sempre he pensat que, encara que estigui entrenant amb el primer equip, sempre hi ha algú millor que jo. Hi ha jugadors que han estat al Barça i que ara juguen a Segona Divisió. El meu somni des de petit sempre ha estat poder jugar algun dia a Primera Divisió, però a mesura que van passant els anys veus que en el món del futbol hi ha molta competitivitat.—N’hi ha un munt! Està Uche, que té una carrera futbolística molt bona; Tejera, que és un gran jugador; Muñiz... N’hi ha molts, em quedaria curt.—A Tete, a Omar o a Jean Luc.—La meva sensació abans d’arribar era que em deixarien de banda, però des del primer dia m’he sentit molt bé amb ells i m’han ajudat en tot. Quan creuen que he de millorar en alguna cosa, m’ho diuen.—Encara que molta gent em deia que entraria a la llista, no m’ho esperava, no m’ho podia creure. Tota la vida lluitant per un somni i veia que, poc a poc, s’anava complint. Estic molt content per tot plegat.—Sí (riu). L’entrenador sempre m’ha donat molta confiança.—La gent diu que la sort no existeix, però jo crec que en el futbol sempre existeix un puntet de sort. Aquest cap de setmana mateix, ens fan un gol després de practicar un molt bon futbol, i acabem perdent.—Cap ni un. Jo, a seguir amb els meus objectius i a intentar ajudar a la Pobla.—Seria molt bo, genial.