Oltra: «Hem de portar el pes del partit»

L'entrenador del Granada parla del partit contra el Nàstic

Actualitzada 08/03/2018 a les 18:21

L’entrenador del Granada, José Luis Oltra, aposta per «portar el pes del partit» contra el Nàstic, en el duel d’aquest dissabte al Nuevo Los Cármenes.El tècnic del club andalús va demanar al seu equip que sigui capaç «d’aprofitar l’arribada» que té a l’àrea contrària i va advertir que «el Nàstic ha guanyat partits en camps complicats, i això no és casualitat».Sobre el rival, Oltra va opinar que «els funciona millor jugar com a visitant, encara que ja ens van guanyar a casa seva. Hem d’estar preparats, respectar a tots els rivals i, aquest, encara més». Oltra va qualificar el duel d’«important» per, d’aquesta manera, «poder donar continuïtat al que estem fent a casa».«Amb la nostra gent som forts si fem les coses bé, hem de competir bé i oblidar-nos de les ratxes», va finalitzar l’entrenador del Granada.