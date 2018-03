El Huesca visitarà el CF Reus vivint un mal moment lluny d'un Alcoraz on no ha perdut

Els aragonesos han perdut en les dues darreres visites, i acumulen tres jornades consecutives sense sumar els tres punts

Actualitzada 08/03/2018 a les 09:41

Intractables a casa

El CF Reus afrontarà, aquest diumenge a les 20:00 hores, un dels partits més complicats del calendari. El Huesca, líder de la Segona Divisió, arriba a la capital del Baix Camp passant per un sotrac. Tot i tenir un avantatge de cinc punts respecte el seu perseguidor més immediat, el Rayo Vallecano, les darreres jornades han plantejat certs dubtes a la ciutat aragonesa.En els darrers tres partits, el Huesca s’ha quedat sense aconseguir sumar els tres punts. De fet, dels últims nou només n’ha aconseguit un, en l’empat de la jornada passada, a casa, contra l’Almería (2-2). En les dues últimes sortides, que van arribar de manera consecutiva, el conjunt aragonès va sumar dues derrotes encaixant, a més, tres gols en cada partit. El primer, al camp del Valladolid (3-2) i, el segon, al camp del Rayo (3-0). Aquest partit va fer mal al conjunt blaugrana, ja que en va encaixar dos amb pocs minuts de diferència i contra un rival que li va retallar una distància molt important, al tractar-se del segon classificat.Així doncs, la visita del Huesca arriba en un moment delicat per als aragonesos, que es poden veure encara més necessitats de victòria si no volen veure perillar un liderat que van mantenir, de manera molt còmode, durant moltes jornades.Malgrat els dubtes que hagin pogut generar les últimes visites dels aragonesos i, tot i l’empat al seu estadi en la darrera jornada, el Huesca es manté intractable a l’Alcoraz. Des del mes de febrer de la temporada anterior, quan va caure derrotat contra el Zaragoza (2-3), que no ha perdut un sol partit. Des d’aquella data ha aconseguit 16 victòries i 9 empats.Aquesta temporada, a més, únicament quatre equips han estat capaços de tornar de l’Alcoraz amb un punt a la butxaca. Un d’ells ha estat el CF Reus, que va igualar la diana inicial de Gallar amb un gol de Gus Ledes en el tram final.Els registres golejadors dels aragonesos canvien molt quan juguen lluny de casa. Així, si a l’Alcoraz només ha encaixat vuit gols, com a visitants n’han rebut 18. Pel que fa a les dianes a favor, com a local n’ha sumat 26, mentre que en les visites en presenta 18. A més, lluny de l’Alcoraz han guanyat i perdut el mateix nombre d’enfrontaments, cinc.