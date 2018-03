Ledes i Olmo visiten l'escola Santa Caterina de Vinyols

Van compartir diverses experiències i anècdotes de les seves vides professionals i personals amb els alumnes

Els dos futbolistes del CF Reus Gus Ledes i Jesús Olmo van visitar, dimarts a la tarda, l’escola Santa Caterina de Vinyols i els Arcs, en una iniciativa que el club reusenc realitza setmanalment per apropar els jugadors als seus seguidors. En la visita al centre educatiu, el migcampista i el defensa i capità roig-i-negre van compartir diverses experiències i anècdotes de les seves vides professionals i personals amb els alumnes. A més, els futbolistes es van sotmetre a una roda de premsa distesa per part dels nens i nenes, a més de fer entrega de material oficial de l’equip, com bufandes o una pilota signada per la totalitat de la plantilla.