Javi Márquez desapareix de l'informe mèdic i arribarà per jugar a Granada

Álvaro Vázquez i Djetei estaran disponibles pel pròxim partit a casa, i Dumitru en serà dubte

Actualitzada 07/03/2018 a les 19:03

Javi Márquez està preparat per poder tornar als terrenys de joc. El centrecampista del Nàstic ja està recuperat completament de l’esguinç de grau 1 en l’adductor llarg esquerre, que es va produir durant el partit que va disputar el seu equip al Miniestadi contra el Barcelona B. El migcampista ja està entrenant gairebé amb total normalitat, i serà una de les novetats de la convocatòria de dissabte per jugar al Nuevo Los Cármenes contra el Granada.Per altra banda, Álvaro Vázquez i Mohammed Djetei podrien ser les grans novetats de cara al pròxim duel al Nou Estadi. Ambdós futbolistes es troben en la recta final de la recuperació de les seves respectives lesions, i estaran disponibles per poder ajudar a l’equip contra el Córdoba al Nou Estadi.Álvaro patia una lesió de grau 2 en el lligament lateral extern del seu turmell dret, mentre que Djetei s’està acabant de recuperar de l’operació en el lligament encreuat anterior.El futbolista que trigarà més a reaparèixer és Dumitru Cardoso. L’extrem arribat de l’Alcorcón, amb una lesió en el seu bíceps femoral dret, no arribarà a temps per rebre al Córdoba, però sí que estarà disponible de cara a l’Alcorcón-Nàstic del 25 de març.