Granada, territori maleït pel Nàstic

Actualitzada 06/03/2018 a les 19:33

El segon millor local

Victòria del Nàstic a l’anada

El Gimnàstic de Tarragona no sap guanyar a Granada. Ni tan sols, empatar. I és que el conjunt tarragoní ha visitat en fins a cinc ocasions al propi Granada, i sempre ha tornat sense cap punt. Quatre vegades s’han enfrontat el Granada i el Nàstic a territori andalús a Segona Divisió A i, una més, a Segona Divisió B. El resultat sempre ha estat el mateix: derrota dels catalans.El Nàstic de Nano Rivas visitarà aquest dissabte, a partir de les quatre de la tarda, a un Granada que s’està jugant l’ascens a Primera Divisió. Mentre que els tarragonins són els divuitens a la taula classificatòria de Segona Divisió A amb 33 punts, els andalusos són tercers, amb 49 punts, estan situats en zona de promoció d’ascens i disten a només dos punts de l’ascens directe, que actualment marca el Rayo Vallecano.Deixant de banda la situació d’un equip i de l’altre aquesta temporada, les visites del Nàstic a Granada sempre han acabat en decepció. La darrera visita del Nàstic a Granada es va produir, a Segona A, durant la temporada 2010-11. Va ser un autèntic desastre pels interessos del club tarragoní, ja que l’enfrontament va finalitzar 6-1 pels de Granada.Tirant enrere en el temps, la penúltima visita del Nàstic a Granada es va produir durant la temporada 1981-82, però no va ser a Segona A, sinó que va ser a la categoria de bronze del futbol espanyol, o sigui, a la Segona Divisió B. Llavors, nova derrota del Nàstic, per la mínima (2-1).Es recorden tres enfrontaments més entre el Nàstic i el Granada a Andalusia, sempre a Segona A. A la temporada 1979-80, duel que va finalitzar amb victòria local per 1-0, i a les campanyes 1945-46 i 1946-47 amb triomf també del Granada, en les dues ocasions per 2-1.La història serveix per a trencar-la, ja que els resultats que s’han donat abans no serveixen per determinar que pot passar en un present o en un futur. Ara bé, el que sí ha de tenir clar el Nàstic és que, a banda de la dificultat que tindrà el fet d’intentar assaltar el camp d’un dels millors equips de la categoria de plata, s’hi afegirà el fet històric, que, de vegades, pesa molt.El Granada, a més, és el segon millor equip com a local de la categoria de plata. El conjunt que entrena José Luis Oltra ha sumat 35 punts a camp propi, només superats pels 37 del Huesca, líder indiscutible de Segona A amb 56 punts, cinc més que el segon, el Rayo Vallecano. Onze duels guanyats al Nuevo Los Cármenes, dos empatats i un perdut és l’estadística del pròxim rival del Nàstic. L’únic duel en el qual ha caigut derrotat a casa el Granada és el que va disputar contra el cuer de la categoria, el Sevilla Atlético, en la catorzena jornada de Lliga (1-2). Els dos empats cedits a casa pel Granada també s’han produït contra equips de la part baixa de la taula classificatòria, com són l’Albacete (jornada inaugural del campionat, 0-0) i el Barcelona B (tercera jornada, 2-2). La línia, a casa, del Granada ha estat clarament ascendent, ja que després d’un inici dubitatiu els partits s’han solucionat amb victòries, una circumstància que els ha empès cap a la zona noble de la taula classificatòria, molt a prop de les places d’ascens directe a Primera Divisió.Lluís Carreras, entrenador que va començar ocupant la banqueta del Nàstic aquesta temporada, només va ser capaç de sumar un punt en els quatre partits que va disputar. Després, el Consell d’Administració del Nàstic va decidir un relleu, amb el qual Rodri es va fer càrrec de la banqueta. Rodri, ara a l’atur després de ser destituït a mitjans de temporada, va arrencar amb un triomf contra l’Albacete (2-1). Després d’empatar a Saragossa i de caure a Tenerife, el Nàstic va derrotar al Granada (2-0) en un dels millors partits que es recorden al Nou Estadi en el que va de temporada. De fet, segurament és el duel que millor record ha deixat a casa de tots els que l’equip ha jugat enguany.