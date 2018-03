Borja Fernández s'afegeix a la infermeria per una lesió al lligament extern del genoll

El migcampista peteix una distensió del col·lateral de la cama esquerra i podria estar gairebé un mes de baixa

Actualitzada 06/03/2018 a les 21:05

Oportunitat per a Guzzo

Els partits que es perdrà Borja

La infermeria del CF Reus continua creixent en les darreres setmanes. A més de la baixa de llarga durada de Ricardo Vaz i la més recent de Vítor Silva, Borja Fernández s’afegeix a la llista de futbolistes lesionats. El migcampista gallec pateix una distensió al lligament col·lateral extern del genoll esquerre, molèstia que el podria arribar a mantenir fins a un mes allunyat dels terrenys de joc. Aquesta es va produir en un dels entrenaments de la setmana anterior al duel al camp de la Cultural Leonesa.Des del club roig-i-negre asseguren que la seva evolució al llarg de les pròximes setmanes acabarà marcant el seu retorn a la competició, sense fixar terminis de recuperació, malgrat que aquest tipus de lesions acostumen a comportar uns períodes de baixa que van de les dues setmanes a les quatre o cinc.La lesió de Borja Fernández arriba quan se li obrien les portes arral de la lesió de Vítor Silva. El gallec ja va substituir el portuguès a Pamplona i va disputar part de l’amistós jugat a l’Estadi abans de rebre el Sevilla Atlético. Contra els andalusos, Garai el va reservar a la banqueta amb opcions de donar-li minuts al segon temps però, finalment, el tècnic reusenc no li va donar entrada.Aquesta baixa entorpeix la progressió d’un futbolista que veia, en l’absència de Vítor Silva, una oportunitat per recuperar la regularitat que havia perdut. Borja Fernández va començar la temporada disputant la gran majoria dels 18 enfrontaments que acumula a les seves cames. Unes molèsties a meitat de la primera volta, però, li van restar el protagonisme del qual havia gaudit.Amb Vítor Silva i Borja Fernández a la infermeria, les possibilitats de Raphael Guzzo d’assentar-se en la rotació de Garai guanyen números. Entre Carbonell, Guzzo i el mencionat Borja s’havien de repartir la plaça del «6» que, ara, només toca a repartir entre dos futbolistes. Guzzo ja va debutar aquesta temporada tot just fa dues jornades, a casa contra el Sevilla Atlético, deixant enrere prop de vuit mesos de calvari.Tant Borja Fernández com Guzzo tenen unes característiques molt similars. Es tracta de migcampistes amb bona conducció i control de pilota, amb una gran visió de joc i capacitat per associar-se amb els companys i vocació per arribar, en segona línia, a la zona de càstig rival.Aquesta lesió també pot beneficiar a Àlex Carbonell, que ja s’havia fet amb un lloc a l’onze fins que Gus Ledes va recuperar-ne la plaça. De fet, el tècnic roig-i-negre ja va optar pel jove migcampista, ex del Barça B, per suplir a Vítor en el duel contra el Sevilla Atlético a l’Estadi Municipal.Tenint en compte el temps mínim de baixa de Borja Fernández, aquest es perdrà dos dels duels més complicats del calendari immediat del CF Reus. Aritz López Garai no podrà comptar amb ell per rebre la visita del líder, el Huesca, aquest diumenge a les 20:00 hores. Amb tota probabilitat tampoc podrà viatjar a Vallecas per enforntar-se al segon classificat, el Rayo, el pròxim diumenge 18 de març a les 16:00 hores. Qui sí que podria tornar a l’equip aquest cap de setmana o, a tot estirar, el següent, és David Haro. El davanter s’ha perdut els últims dos compromisos per molèsties al turmell.La reaparició de Borja, doncs, es podria fixar entre dues dates. La primera, la qual té pocs números, és la visita de l’Almería el dissabte 24 de març a les 20:00 hores. Si es compleix el temps de baixa màxim de quatre setmanes, el retorn de Borja es podria esperar en la visita al camp del Valladolid, el primer cap de setmana d’abril, o en la sortida a Gijón, en el cap de setmana següent.