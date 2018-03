Nano porta la meitat de punts que Rodri amb els mateixos partits

L'actual tècnic n'ha sumat cinc, pels deu del seu antecessor, en cinc duels

Actualitzada 05/03/2018 a les 17:59

Els números de Nano Rivas des de la seva arribada al Nàstic no són, ni molt menys, els previstos. El tècnic grana era una opció que havia d’aportar «estabilitat», tal com havien apuntat sempre des del club, però, de moment, no n’ha aconseguit.Són cinc partits els que ha disputat Nano a Tarragona, en els quals ha aconseguit només cinc punts. Una victòria al Carlos Belmonte, un empat a casa contra el Cádiz, una igualada al Miniestadi contra el Barça B i dues a casa (davant de Zaragoza i Tenerife).Rodri, el seu antecessor, va aconseguir deu punts en els cinc duels inicials. Victòries contra Albacete i Granada al Nou Estadi i triomf a Còrdova, empat a Saragossa i derrota a l’Heliodoro Rodríguez López contra el Tenerife. De moment, els números no surten.