Matilla tornarà a l'equip després de superar uns problemes físics

El centrecampista ha jugat sis partits amb el Nàstic

Actualitzada 05/03/2018 a les 17:56

Javier Matilla serà una de les grans novetats en la convocatòria del Gimnàstic de Tarragona d’aquest dissabte de cara al duel que els de Nano Rivas disputaran contra el Granada.El centrecampista, encara que no ha aparegut en els informes mèdics del club, patia certes molèsties musculars que l’han impedit entrar en les darreres convocatòries.Per tant, amb la baixa de Sergio Tejera per sanció, la seva aparició entre els divuit escollits és pràcticament obligada. Matilla no ha trobat a Tarragona la regularitat que buscava i ha disputat fins ara sis enfrontaments, només dos d’ells com a titular.Va debutar el 6 de gener a Vallecas, en la victòria dels tarragonins, i també va jugar a Almeria i a Pamplona, sempre com a suplent. Va ser titular en les derrotes de l’equip a casa contra el Reus i a Gijón, i va jugar deu minuts davant del Cádiz a casa.