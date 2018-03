Espanya concedirà visats als esportistes de Kosovo per participar en els Jocs Mediterranis

L'Estat encara no ha reconegut la independència del país balcànic

Actualitzada 06/03/2018 a les 12:50

L'Estat espanyol concedirà visats als esportistes de Kosovo perquè puguin prendre part en els Jocs Mediterranis de Tarragona, tot i que Espanya encara no ha reconegut la independència del país balcànic, segons ha informat RAC1.El govern, segons el mateix mitjà, ha enviat una carta al Comitè Olímpic Internacional (COI) informant que permetrà l'entrada dels esportistes kosovars al país.Cal recordar que el ministre Íñigo Ménez de Vigo es va negar a tramitar els visats per a la delegació de Kosovo. Tot i que el COI sí que reconeix Kosovo com a independent, Espanya encara no i, és per aquest motiu, pel qual s'havia produït el conflicte.