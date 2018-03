El CF Reus ha encaixat onze gols a pilota aturada en nou partits

Gairebé la meitat d’aquests han arribat després de rebots o segones jugades per mals refusos

Un córner i dues centrades

Només tres a favor

Dissabte passat, contra la Cultural, el CF Reus va rebre dos gols a pilota aturada per segona vegada aquest curs. En la dotzena jornada, contra el Valladolid (2-2), les dues dianes rivals també van arribar en jugades a pilota aturada. Amb un encert parcial, al Reino de León, Garai assegurava que «per nosaltres encaixar un gol a pilota aturada no és molt habitual». La veritat, però, és que 11 dels 28 gols rebuts han estat en jugades d’estratègia, ja sigui de manera directa o indirecta. Aquests gols han arribat, també, en tan sols nou partits, tenint en compte que els roig-i-negres han recollit pilotes de la seva porteria en 17 partits.Gairebé la meitat de les dianes que el conjunt reusenc ha rebut a pilota aturada han estat a causa de rebots o mals refusos. És el cas del primer dels dos encaixats a Lleó, on Atienza va desviar un córner dins la seva porteria. Aquests errors ja van costar punts en la segona jornada, contra el Nàstic. Un mal refús en un córner va habilitar Maikel Mesa per anotar el definitiu 1-1. També contra el Valladolid (2-2) els punts es van escapar per culpa de l’atzar. El primer gol visitant va arribar després d’aprofitar una pilota morta dins l’àrea després d’un rebot amb la tanca defensiva, mentre que el segon va ser a causa d’un rebot a la petita en una centrada de córner. Contra l’Albacete, a l’Estadi (1-1), Zozulia es va aprofitar d’un rebot mort després d’un llançament de falta que va picar en la barrera.En dues ocasions, Edgar Badia ha tingut poca cosa a fer per evitar que el rival aprofités una oportunitat a pilota aturada. La primera ocasió va ser en la tercera jornada, quan l’Oviedo va sentenciar el matx (3-0) amb un magistral llançament de falta a tocar de la frontal. La segona va arribar en la dissetena jornada, enfront del Barça B a l’Estadi (2-1), quan Aleñá va transformar un penal.De tots els gols rebuts, només tres han estat mèrit de l’estratègia del rival. El darrer va ser el segon de la Cultural, aprofitant una centrada lateral en un servei de falta. També al camp del Cádiz (1-0) el gol del conjunt local va arribar mitjançant una rematada de cap, en aquella ocasió, en un córner.La tercera jugada mèrit del rival podria tenir un asterisc, ja que, en l’empat contra l’Alcorcón (1-1), el conjunt madrileny es va avançar rematant una centrada fruit d’una falta al mig del camp picada ràpid i en curt. Un mecanisme similar va permetre a la Cultural igualar el matx de la primera volta a l’Estadi. Una falta en zona de tres quarts picada en curt va acabar amb un potent xut de Carcelén que va sorprendre Edgar Badia.El CF Reus ha aconseguit anotar tres dianes en jugades a pilota parada. En totes dues ocasions ha arribat gràcies a un llançament de falta de Gus Ledes, contra el Nàstic a l’Estadi i contra l’Sporting. Vítor ha transformat l’únic penal roig-i-negre.